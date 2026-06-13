70% від усіх викликів ДСНС на підконтрольній території Донеччини пов’язані з російськими обстрілами. Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

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Після початку повномасштабної війни у рятувальників на Донеччині побільшало роботи. За добу їм доводиться виїжджати на виклики 50–70 разів. 70% із них тепер пов’язані з наслідками обстрілів або ударів окупаційної армії.

Про ситуацію з обстрілами на Донеччині Вільному Радіо розповів начальник Головного управління ДСНС України у Донецькій області Яков Немикін.

“У середньому за добу маємо від 50 до 70 викликів. Близько 70% із них — це наслідки артилерійських обстрілів або авіаударів. Йдеться про пожежі, руйнування будівель та порятунок людей”, — розповідає очільник ДСНС Яков Немикін.

За його словами, майже кожен обстріл російської армії супроводжується пожежами. Наприклад, з початку 2026 року одним із напрямів роботи рятувальників стала ліквідація наслідків руйнувань в Олексієво-Дружківці та Дружківці. Там вдалося врятувати 90 людей, серед них — 6 дітей.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо поговорили з начальником Головного управління ДСНС України у Донецькій області Яковом Немикіним про те, як у 2026 році змінилася робота ДСНС на Донеччині та з якими викликами стикаються рятувальники.