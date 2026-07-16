Протягом першого півріччя 2026 року майже сотня переселенців та військових з Хлібодарівської громади отримали понад 1,6 мільйона гривень допомоги з бюджету. Кошти виплачували за різними програмами — від допомоги на поховання до підтримки сімей з дітьми, які мають інвалідність. Розповідаємо детально, скільки коштів і за якою програмою спрямували місцевим жителям з бюджету.
Дані про підтримку переселенців журналістам Вільного Радіо повідомили у Хлібодарівській сільській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.
Так, протягом шести місяців 2026 року з бюджету Хлібодарівської ВА 74 переселенцям виплатили понад 1 млн грн:
по 10 тисяч гривень отримали 11 сімей з дітьми з інвалідністю та багатодітних родин;
по 15 тисяч гривень отримали 10 людей, які дістали поранення внаслідок бойових дій, є онкохворими чи тяжкохворими, а також ті, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи;
299 520 грн на всіх отримали дев’ять ВПО з громади, яких мобілізували до лав ЗСУ (приблизно по 33,2 тисячі грн на людину);
по 50 тисяч гривень отримали троє людей з громади, які вперше уклали контракт із ЗСУ;
по 10 тисяч гривень виплатили 19 сім’ям-переселенцям, в яких є діти з інвалідністю, та людям з інвалідністю, які потребували допомоги з оплатою проживання;
по 6 тисяч гривень отримав 21 переселенець, які потребували допомоги громади.
Ще 13 військових із Хлібодарівської громади отримали 625 тисяч грн на всіх:
50 тисяч гривень допомоги на поховання отримала родина одного загиблого захисника;
по 15 тисяч гривень отримали п’ятеро військових на оплату ліків, які не входять до переліку безкоштовних препаратів Національної служби здоров’я України;
по 50 тисяч гривень отримали троє військових з громади, які дістали важкі поранення на службі;
200 тисяч грн виплатили одному ветерану війни на допомогу з оплатою іпотеки на придбання житла;
по 50 тисяч гривень отримали три сім’ї на спорудження пам’ятника загиблому на війні члену родини.
Проконсультуватися щодо доступних державних та місцевих програм підтримки від громади можна, звернувшись на гарячу лінію за номерами:
(050) 612-06-29 — головна спеціалістка з питань ветеранської політики Хлібодарівської сільської ВА Вікторія Заєць;
(066) 077-20-87 — секретар Хлібодарівської сільської ради Олена Барабаш.