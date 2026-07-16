74 переселенца и 13 защитников из Хлебодарской громады получили за первое полугодие 2026 года деньги от ВА. Иллюстративное фото: Вильне Радио

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Протягом першого півріччя 2026 року майже сотня переселенців та військових з Хлібодарівської громади отримали понад 1,6 мільйона гривень допомоги з бюджету. Кошти виплачували за різними програмами — від допомоги на поховання до підтримки сімей з дітьми, які мають інвалідність. Розповідаємо детально, скільки коштів і за якою програмою спрямували місцевим жителям з бюджету.

Дані про підтримку переселенців журналістам Вільного Радіо повідомили у Хлібодарівській сільській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Так, протягом шести місяців 2026 року з бюджету Хлібодарівської ВА 74 переселенцям виплатили понад 1 млн грн:

по 10 тисяч гривень отримали 11 сімей з дітьми з інвалідністю та багатодітних родин;

по 15 тисяч гривень отримали 10 людей, які дістали поранення внаслідок бойових дій, є онкохворими чи тяжкохворими, а також ті, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи;

299 520 грн на всіх отримали дев’ять ВПО з громади, яких мобілізували до лав ЗСУ (приблизно по 33,2 тисячі грн на людину);

по 50 тисяч гривень отримали троє людей з громади, які вперше уклали контракт із ЗСУ;

по 10 тисяч гривень виплатили 19 сім’ям-переселенцям, в яких є діти з інвалідністю, та людям з інвалідністю, які потребували допомоги з оплатою проживання;

по 6 тисяч гривень отримав 21 переселенець, які потребували допомоги громади.

Ще 13 військових із Хлібодарівської громади отримали 625 тисяч грн на всіх:

50 тисяч гривень допомоги на поховання отримала родина одного загиблого захисника;

по 15 тисяч гривень отримали п’ятеро військових на оплату ліків, які не входять до переліку безкоштовних препаратів Національної служби здоров’я України;

по 50 тисяч гривень отримали троє військових з громади, які дістали важкі поранення на службі;

200 тисяч грн виплатили одному ветерану війни на допомогу з оплатою іпотеки на придбання житла;

по 50 тисяч гривень отримали три сім’ї на спорудження пам’ятника загиблому на війні члену родини.

Проконсультуватися щодо доступних державних та місцевих програм підтримки від громади можна, звернувшись на гарячу лінію за номерами:

(050) 612-06-29 — головна спеціалістка з питань ветеранської політики Хлібодарівської сільської ВА Вікторія Заєць;

(066) 077-20-87 — секретар Хлібодарівської сільської ради Олена Барабаш.

Також можна записатися на електронну пошту: [email protected] або заповнити форму електронних звернень на сайті військової адміністрації.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, що переселенці із Хлібодарівської громади можуть також розраховувати на грошову допомогу від військової адміністрації при народженні дитини в евакуації.