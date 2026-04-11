Як переселенцям із Хлібодарівської громади оформити допомогу при народженні дитини (інструкція)

Як переселенцям із Хлібодарівської громади оформити допомогу при народженні дитини. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Переселенці із Хлібодарівської громади можуть розраховувати на грошову допомогу від військової адміністрації при народженні дитини в евакуації. У 2025 році десяти таким родинам із місцевого бюджету виплатили по 10 тисяч гривень. Розповідаємо, як подати заяву на отримання виплати.

Про підтримку переселенців у Хлібодарівській сільській військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо повідомили у відповідь на інформаційний запит.

Зазначимо, подати заяву можуть тільки мешканці громади, які евакуювалися на підконтрольну українському уряду територію та отримали статус ВПО.

Щоб претендувати на допомогу, необхідно заповнити заяву. Приклад ви можете завантажити за посиланням або скопіювати, натиснувши на спойлер нижче.

Зразок заяви про надання соціальної допомоги з бюджету Хлібодарівської громади при народженні дитини Хлібодарівській сільській територіальній громаді Волноваського району Донецької області ___________________________________________ (прізвище, власне ім’я , по батькові (за наявності) ___________________________________________ ___________________________________________ (задеклароване/зареєстроване місце проживання) ___________________________________________ ___________________________________________ (фактичне місце проживання) паспорт_______________________________________ (серія, номер) виданий______________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ (телефон) ЗАЯВА про надання додаткової соціальної допомоги з бюджету Хлібодарівської сільської територіальної громади сім’ям з дітьми при народженні дитини Прошу надати додаткову соціальну допомогу з бюджету Хлібодарівської сільської територіальної громади сім’ям з дітьми при народженні дитини: ______________________________________________________________________________ (зазначається ПІБ дитини) До заяви додаються копії документів: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Підтверджую, що перебуваю (мешкаю) на території України (крім тимчасово окупованих територій), а саме: (зазначається фактичне місце перебування заявника і дитини в Україні: область, назва населеного пункту) Засвідчую достовірність копій документів оригіналам та наданої інформації Засвідчую, що я надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». _____________ __________ _______________________ (дата) (підпис) (власне ім’я, прізвище)

Заяву можна відправити через форму електронного звернення за посиланням.

З питаннями щодо звернення про допомогу пропонують звертатися за телефонами:

(066)077-20-87 — секретар Хлібодарівської сільської ради Олена Барабаш;

(050)612-06-29 — головна спеціалістка з питань ветеранської політики Хлібодарівської СВА Вікторія Заєць.

