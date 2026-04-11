Як переселенцям із Хлібодарівської громади оформити допомогу при народженні дитини (інструкція)

Переселенці із Хлібодарівської громади можуть розраховувати на грошову допомогу від військової адміністрації при народженні дитини в евакуації. У 2025 році десяти таким родинам із місцевого бюджету виплатили по 10 тисяч гривень. Розповідаємо, як подати заяву на отримання виплати.
Про підтримку переселенців у Хлібодарівській сільській військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо повідомили у відповідь на інформаційний запит.
Зазначимо, подати заяву можуть тільки мешканці громади, які евакуювалися на підконтрольну українському уряду територію та отримали статус ВПО.
Щоб претендувати на допомогу, необхідно заповнити заяву. Приклад ви можете завантажити за посиланням або скопіювати, натиснувши на спойлер нижче.
Заяву можна відправити через форму електронного звернення за посиланням.
З питаннями щодо звернення про допомогу пропонують звертатися за телефонами:
Раніше ми розповідали, що у Хлібодарівської громади немає власних хабів, тому гуманітарну допомогу переселенці з громади можуть отримати за програмою “Пліч-о-пліч”. З питаннями щодо допомоги можна звертатися за номером гарячої лінії або через форму на сайті.