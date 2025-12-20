Гуманітарна допомога для переселенців із Хлібодарівки та громади: як отримати, якщо немає хабів

Хлібодарівка, фото: Facebook/Хлібодарівська громада Донецької області

Записатися на отримання гуманітарної допомоги переселенці з Хлібодарівської громади можуть за телефоном або через форму на сайті. Попередньо варто уточнити на гарячій лінії, які програми підтримки доступні на цей момент.

Про можливість для переселенців повідомили у Хлібодарівській сільській військовій адміністрації у відповідь на запит Вільного Радіо.

Станом на грудень 2025 року Хлібодарівська громада не відкривала гуманітарних хабів. Втім, допомогу переселенцям з громади видають.

Записатись на отримання гуманітарну допомоги та проконсультуватися щодо доступних державних та місцевих програм підтримки можна, звернувшись на гарячу лінію за номерами:

(050) 612-06-29 — головна спеціалістка з питань ветеранської політики Хлібодарівської сільської ВА Вікторія Заєць;

(066) 077-20-87 — секретар Хлібодарівської сільської ради Олена Барабаш.

Також можна записатися через форму електронних звернень.

Нагадаємо, в Україні зареєстровані понад 4 тисячі ВПО із Хлібодарівської громади. Це третина тих, хто проживав у громаді до початку повномасштабного вторгнення.