Гуманітарна допомога для переселенців із Хлібодарівки та громади: як отримати, якщо немає хабів

Записатися на отримання гуманітарної допомоги переселенці з Хлібодарівської громади можуть за телефоном або через форму на сайті. Попередньо варто уточнити на гарячій лінії, які програми підтримки доступні на цей момент.
Про можливість для переселенців повідомили у Хлібодарівській сільській військовій адміністрації у відповідь на запит Вільного Радіо.
Станом на грудень 2025 року Хлібодарівська громада не відкривала гуманітарних хабів. Втім, допомогу переселенцям з громади видають.
Записатись на отримання гуманітарну допомоги та проконсультуватися щодо доступних державних та місцевих програм підтримки можна, звернувшись на гарячу лінію за номерами:
Також можна записатися через форму електронних звернень.
Нагадаємо, в Україні зареєстровані понад 4 тисячі ВПО із Хлібодарівської громади. Це третина тих, хто проживав у громаді до початку повномасштабного вторгнення.