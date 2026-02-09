Спортсмени Донецької області. Ілюстративний колаж: Вільне радіо

У 2026 році не менш як 80 спортсменів Донеччини отримають обласні стипендії. Йдеться про суми від 2 до 8 прожиткових мінімумів. Серед атлетів будуть як олімпійці, так і представники регіону у складі збірної України на міжнародному рівні.

Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Попри війну та постійні виклики, наші атлети й наставники продовжують гідно представляти Україну на міжнародній арені. Їхні перемоги — це не лише спортивні результати, а й доказ сили, витримки та незламності Донеччини. Тому підтримка спортсменів — це інвестиція в здорову націю, майбутнє країни та розвиток українського спорту”, — каже посадовець.

За його даними, цьогоріч розмір стипендії становитиме від 2 до 8 прожиткових мінімумів — від понад 6,4 тисячі до 25,6 тисячі гривень. Від початку січня таке заохочення вже призначили 30 спортсменам з олімпійських видів спорту, 25 — неолімпійцям та стільки ж атлетам з інвалідністю.

Окрім спортсменів, грошове заохочення отримуватимуть і їхні тренери: усього таких 30.

Загалом, уточнив голова ОВА, стипендіати представляють 11 олімпійських, 13 неолімпійських і 9 видів спорту серед людей з інвалідністю та 16 громад Донеччини — від Маріуполя до Лимана.

