Влада Бахмута визначилась, якими сумами будуть заохочувати спортсменів громади за перемоги на змаганнях у 2026 році. Грошове заохочення залежатиме від місця, яке посяде атлет. Деталі — розповідаємо далі.
Про ініціативу журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Бахмутської МВА.
За документом, у 2026-му місцева влада розпланувала граничні розміри одноразово заохочення, які отримуватимуть спортсмени громади за здобутки на змаганнях. Фінансуватимуть лише з 1 по 3 призові місця.
Так, за такі олімпійські види спорту спортсмени отримуватимуть:
Водночас винагороди за неолімпійські види спорту будуть такими:
Такі ж суми заохочень за призові місця встановили й для спортсменів з інвалідністю. Водночас для військових та ветеранів, які братимуть участь у турнірах, винагороди вищі:
Нагадаємо, не менш як 258 тисяч гривень з бюджету Бахмутської громади піде на виплати стипендій обдарованим дітям у 2026-2027 роках. Це одноразова підтримка, яку планують перераховувати влітку.