Влада Бахмута визначилась, якими сумами будуть заохочувати спортсменів громади за перемоги на змаганнях у 2026 році. Грошове заохочення залежатиме від місця, яке посяде атлет. Деталі — розповідаємо далі.

Про ініціативу журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Бахмутської МВА.

За документом, у 2026-му місцева влада розпланувала граничні розміри одноразово заохочення, які отримуватимуть спортсмени громади за здобутки на змаганнях. Фінансуватимуть лише з 1 по 3 призові місця.

Так, за такі олімпійські види спорту спортсмени отримуватимуть:

Чемпіонат України серед дорослих — 3000, 2700 та 2500 гривень;

Чемпіонат України серед молоді та юніорів, юнаків, кадетів — 2700, 2500 та 2300 гривень;

Кубки України — 2700, 2500 та 2300 гривень;

Інші офіційні всеукраїнські змагання — 2400, 2200 та 2000 гривень.

Водночас винагороди за неолімпійські види спорту будуть такими:

Чемпіонат України серед дорослих 2600, 2400 та 2200 гривень;

Чемпіонат України серед молоді та юніорів, юнаків, кадетів — 2500, 2300 та 2100 гривень;

Кубки України — 2500, 2300 та 2100 гривень;

Інші офіційні всеукраїнські змагання — 2200, 2000 та 1800 гривень.

Такі ж суми заохочень за призові місця встановили й для спортсменів з інвалідністю. Водночас для військових та ветеранів, які братимуть участь у турнірах, винагороди вищі:

Всеукраїнські змагання серед військовослужбовців та ветеранів (серед дорослих) — 3000, 2700 та 2500 гривень;

Всеукраїнські змагання серед військовослужбовців, ветеранів/ветеранок війни (молоді та юніорів, юнаків, кадетів) 2700, 2500 та 2300 гривень;

Інші офіційні всеукраїнські змагання — 2400, 2200 та 2000 гривень.

Нагадаємо, не менш як 258 тисяч гривень з бюджету Бахмутської громади піде на виплати стипендій обдарованим дітям у 2026-2027 роках. Це одноразова підтримка, яку планують перераховувати влітку.