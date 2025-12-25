У 2025 році на потреби переселенців із Мирненської громади спрямували понад 800 тисяч гривень. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

719 людей, або близько 5% населення Мирненської громади виїхали з окупації на підконтрольну українській владі територію. На допомогу переселенцям із громади цьогоріч із селищного бюджету спрямували 800 тисяч гривень. Це близько 1 112 гривень на одну людину. Розповідаємо, на що цього року витрачали кошти й як звернутися по допомогу від військової адміністрації.

Про те, як підтримували переселенців у Мирненській громаді, журналістам Вільного Радіо повідомили у відповідь на інформаційний запит до місцевої військової адміністрації.

Скільки коштів із бюджету Мирненської громади у 2025 році спрямували на допомогу переселенцям

Станом на осінь 2025 року на обліку на підконтрольній українському уряду території перебували 719 переселенців із Мирненської громади. До повномасштабного вторгнення Росії там мешкали 15 018 людей. Тобто на підконтрольну українському уряду територію виїхали лише близько 5% жителів.

Скільки жителів залишаються на тимчасово окупованій території, селищна адміністрація не знає.

На допомогу 719 ВПО у 2025 році із селищного бюджету спрямували 800 тисяч гривень. У середньому це близько 1 112 гривень на одного зареєстрованого переселенця.

Кошти із селищного бюджету спрямували на інформаційну, соціальну, медичну та матеріальну допомогу, розв’язання побутових проблем, а також підтримку ментального здоров’я ВПО.

Куди звертатися за допомогою переселенцям із Мирненської громади

Для переселенців із Мирненської селищної громади працює хаб підтримки “Мирне серце Донеччини” за адресою: Дніпропетровська область, місто П’ятихатки, вулиця Тиха, будинок 126.

Тут переселенцям надають інформаційну, соціальну та психологічну допомогу, а також проводять:

групові та індивідуальні заходи психологічної підтримки;

зустрічі для ветеранів, людей похилого віку, родичів захисників і захисниць України;

видачу продуктових наборів, засобів гігієни та речей першої потреби.

Крім цього, у хабі переселенцям допомагають оформлювати документи, а також консультують фахівці:

Пенсійного фонду України;

благодійного фонду “Право на захист”;

соціальної та психологічної сфер.

У військовій адміністрації додали, що співпрацюють із благодійною організацією “Даруй добро Україна”, яка щомісяця передає:

гуманітарну допомогу до військових шпиталів та реабілітаційного центру у Дніпрі;

генератори, медикаменти, перев’язувальні матеріали, засоби гігієни, продукти та смаколики для військових, які боронять Волноваський напрямок (станом на кінець 2025 року такого напрямку вже немає — ймовірно, йдеться про захисників на Олександрівському (колишньому Новопавлівському) напрямку).

На прохання надати контакти, за якими переселенці з громади можуть звертатися по допомогу, в адміністрації відповіли, що зв’язок із жителями громади проводять за графіком прийомів громадян, які анонсують на офіційних сторінках ВА у соцмережах. Стежити за оголошеннями зустрічей можна на сторінках у Facebook та Instagram.

Крім цього, зі зверненнями, пропозиціями й запитами до військової адміністрації переселенці з громади можуть приходити до хабу “Мирне серце Донеччини”.

Нещодавно ми розповідали, що бюджет Мирненської громади на 2026 рік майже повністю складатиметься з державних дотацій. Через падіння податкових надходжень та часткову окупацію власні надходження скоротилися до мінімуму. Утім, громада планує не зменшувати видатки на соціальні програми.