Минулої доби під обстріли російської армії потрапили троє цивільних на Донеччині, один із них не пережив удару. Війська країни-агресорки понад 1,3 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту в регіоні. Від вогню потерпали Добропілля, Костянтинівка та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію розповідаємо далі.

Під російські обстріли потрапили 6 населених пунктів Донеччини

9 січня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Добропілля, Костянтинівка, селища Комишуваха, Олексієво-Дружківка та села Зелене й Кіндратівка.

Село Зелене Олександрівської громади росіяни атакували двома БпЛА “Герань-3”. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна зазнала поранення. Також відомо про пошкодження шести приватних будинків. Під час розбору завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки 1958 року народження, повідомили в ДСНС Донеччини.

У Кіндратівці FPV-дрон влучив у цивільного жителя, травмувавши його, та пошкодив мопед.

По Добропіллю росіяни скинули дві авіабомби “КАБ-250” — руйнувань зазнали три будівлі на території підприємства.

В Олексієво-Дружківці обстріл зачепив п’ять приватних будинків.

У Комишувасі FPV-дрон росіян влучив у нежитлову споруду.

Крім того, після опівночі війська РФ завдали ударів по Дружківці, Краматорську та Слов’янську. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше чотири приватні будинки, інформації про поранених наразі немає.

Загалом минулого дня російські удари пошкодили в регіоні 16 цивільних об’єктів, в тому числі 11 житлових будинків.

Окупанти найактивніше наступали на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 171 бойове зіткнення на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку минулої доби окупанти здійснили 14 спроб прориву поблизу Нововодяного, Новоєгорівки, Колодязів, Дробишевого та Мирного;

на Слов’янському напрямку оборонці зупинили наступ противника поблизу Платонівки;

на Краматорському напрямку російські підрозділи безуспішно йшли в атаку в бік Ступочок;

на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 20 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки;

на Покровському напрямку захисники зупинили 43 штурмові дії окупантів поблизу Разіного, Шахового, Никанорівки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Новосергіївки та у бік Новопавлівки й Філії;

на Олександрівському напрямку зафіксували 20 атак поблизу Піддубного, Соснівки, Вербового, Вишневого, Рибного, Єгорівки та Красногірського.

Раніше ми розповідали, що російські війська тиснуть із південного та південно-східного напрямків, аби просочитися в житлову забудову Родинського. Для цього вони, зокрема, використовують негоду. Але місто залишається під повним контролем українських захисників.