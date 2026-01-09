Родинське на мапі бойовий дій. Скриншот Вільного Радіо з аналітичного порталу DeepState

У зоні відповідальності 20 бригади оперативного призначення НГУ “Любарт” війська країни-агресорки тиснуть із південного та південно-східного напрямків, аби просочитися в житлову забудову Родинського. Для цього вони, зокрема, використовують негоду. Але місто залишається під повним контролем українських захисників.

Про це Суспільному розповів заступник командира військової частини з артилерії, начальник артилерії 20-ї бригади оперативного призначення НГУ “Любарт” Друг із позивним “Дімас”.

За його словами, Сили оборони постійно виявляють малі групи російських піхотинців, які намагаються закріпитися в будинках під час поганої видимості. Часом їм це вдається, але активні штурми вони не проводять.

“Противник присутній в населеному пункті, ми це знаємо, ми це розуміємо. Він також десь зміг закріпитись в якихось будинках, в підвалах, але він не проявляє ніякої активності. Високі штурмові дії він не проводить. Він ось по поганій погоді зайшов, закріпився в якомусь будинку і там сидить. Ми його виявляємо, завдаємо вогневе ураження з допомогою артилерії, безпілотних комплексів. Противник сидить там без нормального забезпечення. Постійне вогневе ураження, можливо, навіть отримують поранення. Ось це такий їхній успіх”, — зазначив військовий.

Він додав, що через контроль української артилерії та розвідки для забезпечення своїх сил у Родинському окупанти використовують БПЛА, а в негоду — піші групи забезпечення.

Нагадаємо, українські війська продовжують утримувати позиції в північній частині Покровська. Проте окупанти намагаються збільшувати тиск та шукати можливості для просування.