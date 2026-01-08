Українські військові контролюють північну частину Покровська, — Сирський

Підтримайте Вільне Радіо
На початок 2026-го українські війська продовжують утримувати позиції в північній частині Покровська. Окупанти намагаються збільшувати тиск та шукати можливості для просування.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, бої на відтинку Покровсько-Мирноградської агломерації вирізняються високою динамікою та інтенсивністю. Війська країни-агресорки намагаються збільшувати тиск на українські оборонні позиції.
Серед іншого, окупанти перекидають додаткові резерви та шукають можливості для просування — через накопичення та постійні штурми. Попри це, Сили оборони контролюють північну частину Покровська.
“За результатами доповідей на місцях уточнив завдання командирам армійських корпусів і бригад. Визначив комплекс конкретних кроків для підвищення стійкості оборони, забезпечення безперебійної роботи ключових логістичних маршрутів, що безпосередньо впливають на постачання боєприпасів та підкріплення для наших воїнів”, — написав Сирський.
Він каже, що серед основних завдань на напрямку наразі — підтримувати бойові спроможності та берегти життя українських захисників.
Раніше у 7 корпусі ДШВ заявляли, що окупанти намагаються обійти Покровську агломерацію через село Гришине та місто Родинське. Упродовж двох діб росіяни безперервно штурмували в районі першого.
Також українські військові заявили, що продовжують контролювати Родинське поблизу Покровська. Окупанти продовжують стверджувати, що вони захопили місто.
Нагадаємо, окупанти кажуть, що вивезли на ТОТ Донецької області — у фейкову “ДНР” — ще 120 людей з Покровська. Їх розмістили у так званому “тимчасовому пункті”. Серед “евакуйованих” нібито є п’ятеро дітей.