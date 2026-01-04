Родинське на мапі. Фото: DeepState

Українські військові заявили, що продовжують контролювати Родинське поблизу Покровська. Окупанти продовжують стверджувати, що вони захопили місто.

Про це повідомили у командуванні Десантно-штурмових військ.

За їхніми словами, на 4 січня 2026-го українські війська продовжують контролювати Родинське — місто за майже за 17 кілометрів від фронтового Покровська. У межах населеного пункту та на його підступах воюють сили 14 бригади “Червона Калина” спільно з 20 бригадою “Любарт” 1 корпусу НГУ “Азов”.

Так, оборонці відкидають заяви російських військ про повну окупацію Родинського:

“Змонтовані матеріали та маніпулятивні повідомлення використовуються противником для створення хибного уявлення про нібито захоплення населеного пункту”, — йдеться у повідомленні.

У командуванні запевняють, що ЗСУ мають контроль над ключовими позиціями, а загарбники зазначають “значних втрат” — як у живій силі, так і техніці.

Зазначимо, що про начебто окупацію Родинського казали у Міноборони Росії ще 28 грудня. Тоді в ОК “Схід” також спростовували цю інформацію, зазначивши, що ситуація складна: окупанти намагалися закріпитися уздовж залізниці на північ від міста.

Тим часом аналітики проєкту DeepState маркують більшу частину Родинського як сіру зону.

Нагадаємо, російські окупанти стратили двох українських оборонців на Покровському напрямку. Правоохоронці вважають, що злочин стався 27 грудня у селі Шаховому, коли бійці ЗСУ потрапили в полон після російського штурму.