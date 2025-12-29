Родинське на мапі DeepState станом на 28 грудня

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

28 грудня російське Міноборони оголосило про окупацію міста Родинського, яке розташоване на північ від Покровська. Українські військові спростовують цю заяву та стверджують, що у Родинському тривають бої.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Схід”.

“У Родинському ситуація складна, тривають бої за місто. Ворог намагався закріпитися уздовж залізниці на північ від міста, а також у західних районах. Успіху не мав. Інформація про повний контроль міста ворогом не відповідає дійсності”, — йдеться у повідомленні оперативного командування “Схід”.

Аналітики проєкту DeepState станом на 28 грудня маркують більшу частину Родинського як сіру зону.

Додатково в оперативному командуванні “Схід” зазначили, що оборонна операція на напрямку триває і в Мирнограді. Там українські сили ліквідовують загарбників на підступах до міста, а для стримування російських просувань оборону Мирнограда посилили додатковими силами та засобами.

Водночас логістика українських сил у Мирнограді залишається ускладненою, тому вони намагаються розширити логістичні коридори у напрямку міста.

Нагадаємо, російські окупанти стратили двох українських оборонців на Покровському напрямку. Правоохоронці вважають, що злочин стався 27 грудня у селі Шаховому, коли бійці ЗСУ потрапили в полон після російського штурму.