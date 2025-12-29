Підтримайте Вільне Радіо
28 грудня російське Міноборони оголосило про окупацію міста Родинського, яке розташоване на північ від Покровська. Українські військові спростовують цю заяву та стверджують, що у Родинському тривають бої.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Схід”.
“У Родинському ситуація складна, тривають бої за місто. Ворог намагався закріпитися уздовж залізниці на північ від міста, а також у західних районах. Успіху не мав. Інформація про повний контроль міста ворогом не відповідає дійсності”, — йдеться у повідомленні оперативного командування “Схід”.
Аналітики проєкту DeepState станом на 28 грудня маркують більшу частину Родинського як сіру зону.
Додатково в оперативному командуванні “Схід” зазначили, що оборонна операція на напрямку триває і в Мирнограді. Там українські сили ліквідовують загарбників на підступах до міста, а для стримування російських просувань оборону Мирнограда посилили додатковими силами та засобами.
Водночас логістика українських сил у Мирнограді залишається ускладненою, тому вони намагаються розширити логістичні коридори у напрямку міста.
Нагадаємо, російські окупанти стратили двох українських оборонців на Покровському напрямку. Правоохоронці вважають, що злочин стався 27 грудня у селі Шаховому, коли бійці ЗСУ потрапили в полон після російського штурму.