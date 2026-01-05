Покровськ на мапі. Фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Від початку 2026 року російські війська нарощують тиск у Покровській агломерації. Вони намагаються йти обхідними шляхами, оскільки не можуть протиснути українську оборону лобовими атаками. Нині вони другу добу штурмують в районі Гришиного.

Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За їхніми словами, окупанти намагаються обійти Покровську агломерацію через село Гришине та місто Родинське. Останні дві доби росіяни безперервно штурмують в районі першого. Здебільшого, уточнюють оборонці, жива сила та легка техніка загарбників йде на штурми вночі — аби мінімізувати втрати.

Водночас підрозділи у смузі відповідальності корпусу стримують росіян на підступах до Гришиного. За дві останні доби Сили оборони ліквідували там понад 30 окупантів та уразили до 10 одиниць мототехніки й багі.

Серед іншого, захисники фіксують спроби росіян діяти малими групами по 6-8 солдатів із виходом у північному напрямку від Покровська. Такі переміщення своєчасно виявляють та уражають противника, запевняють у 7 корпусі ДШВ.

“До оборони Покровської агломерації залучені підрозділи ДШВ, штурмові підрозділи, Сухопутні війська, Сили безпілотних систем, Військово-морські сили, Сили спеціальних операцій, СБУ, Нацгвардія та Нацполіція”, — резюмували військові.

Нагадаємо, українські військові заявили, що контролюють Родинське поблизу Покровська. Окупанти продовжують стверджувати, що вони захопили місто.