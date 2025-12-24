Російські "благодійники" привезли нібито вивезеним з Покровська цивільним печиво. Фото: з російських джерел

Окупанти кажуть, що вивезли на ТОТ Донецької області — у фейкову “ДНР” — ще 120 людей з Покровська. Їх розмістили у так званому “тимчасовому пункті”. Серед “евакуйованих” нібито є п’ятеро дітей.

Про це пишуть російські медіа.

Про начебто вивезених жителів Покровська окупанти вирішили розповісти після того, як російські “благодійники” привезли їм печиво. Цивільних розмістили у так званому “тимчасовому пункті” на ТОТ Донецької області — самопроголошеній “ДНР”.

З, як пишуть росіяни, “врятованими” поспілкувалася “уповноважена з прав дитини республіки” Світлана Малахай. За її даними, всього у “пункті” перебувають 120 жителів Покровська — переважно літні та буцімто п’ятеро дітей.

“Ця допомога (печиво, — ред.) — наш спосіб висловити свою підтримку і турботу. Ми розуміємо і поділяємо весь біль, який довелося пережити, хочемо підтримати й сприяти їх якнайшвидшій адаптації”, — кажуть “благодійники”.

Раніше окупаційна влада так званої “ДНР” заявила, що почала видавати російські паспорти жителям Покровська. Йшлося про цивільних, яких нібито вивезли з оточеного боями міста військові країни-агресорки. Серед них начебто щонайменше одна дитина.

Нагадаємо, підрахувати точну кількість цивільних, які залишилися в оточеному боями Покровську наразі не можуть. На жовтень 2025-го йшлося про 1,2 тисячі людей — у грудні ця цифра може бути меншою. Тих, хто залишається там, вже неможливо евакуювати.