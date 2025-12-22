У північних кварталах Покровська є цивільні, евакуювати їх звідти неможливо, — командир 7 корпусу ДШВ

Покровськ у квітні 2025 року. Ілюстративне фото: Getty Images

Підрахувати точну кількість цивільних, які залишилися в оточеному боями Покровську наразі не можуть. На жовтень 2025-го йшлося про 1,2 тисячі людей — у грудні ця цифра може бути меншою. Тих, хто залишається там, вже неможливо евакуювати.

Про це розповів командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Євген Ласійчук в інтерв’ю New Voice.

Він підтвердив, що “певна кількість” цивільних залишається у північних кварталах Покровська — під постійною загрозою обстрілів. Через активні бої за місто вивезти їх не можуть.

“У теперішніх умовах евакуація мирних мешканців із Покровська та інших населених пунктів агломерації неможлива. Така ситуація є типовою для населених пунктів, які перебувають у безпосередній зоні вогневого ураження”, — каже Ласійчук.

Попри це, уточнив військовий, Сили оборони намагаються підтримати людей — діляться водою, їжею та медикаментами.

Водночас загальною кількістю людей, які можуть залишатися й в інших районах Покровська, оборонці не володіють. На жовтень 2025-го у місті залишалися близько 1,2 тисячі людей — нині ця цифра може бути меншою, розповів командир.

Наприкінці листопада цього року окупаційна влада так званої “ДНР” заявила, що почала видавати російські паспорти жителям Покровська. Йшлося про цивільних, яких нібито вивезли з оточеного боями міста військові країни-агресорки. Серед них могла бути щонайменше одна дитина.

Зазначимо, що нині росіяни у Покровську фактично “загрузли” у міських боях. Останні декілька тижнів населений пункт розділений залізницею — на північну й південну частини.

Нагадаємо, нещодавно українські військові поділилися кадрами боїв з Покровська — на них захисники стримують росіян, які масовано атакують FPV-дронами. Окупанти продовжують тиснути на місто усім наявним арсеналом озброєння.