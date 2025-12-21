Покровськ на мапі. Фото: DeepState

Українські військові поділилися кадрами боїв з Покровська — на них захисники стримують росіян, які масовано атакують FPV-дронами. Окупанти продовжують тиснути на місто усім наявним арсеналом озброєння.

Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Захисники наголошують: російські війська продовжують інтенсивний натиск на українську оборону в Покровську й використовують для цього наявний арсенал. Зокрема, у місті завдають масованих атак FPV-дронами по одній цілі, “намагаючись “випалювати” все живе”.

Упродовж двох хвилин окупанти запустили по десантниках майже 20 ударних БпЛА. Як кажуть у корпусі, це відбувалося з мінімальними інтервалами — у середньому 1 дрон за 3 секунди.

Попри інтенсивність атаки, військові залишилися живі й після завершення обстрілу продовжили виконувати завдання.

Зазначимо, що нині Покровський напрямок — один із найінтенсивніших відтинків фронту. Лише за минулу добу там відбулося 72 бойових зіткнення у районах Заповідного, Шахового, Мирнограда, Родинського, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новосергіївки, Дачного та у бік Новопавлівки.

Нагадаємо, у США називають “компромісною ідеєю” створити так звану “вільну економічну зону” у Донецькій та Луганській областях. Водночас президент Володимир Зеленський каже, що справедливе рішення — утримання позицій на підконтрольних територіях, а повернення тимчасово окупованих земель можливе лише дипломатичним шляхом.