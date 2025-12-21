Наслідки російських атак у Донецькій області 20 грудня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Більш як 1,6 тисячі російських ударів фіксували на підконтрольній частині Донецької області минулої доби. Жертвами цих атак стали п’ятеро цивільних — один загинув, решта дістали поранень. Окупанти нищили інфраструктуру щонайменше восьми населених пунктів.

Упродовж минулої доби війська країни-агресорки били по восьми населених пунктах регіону, пишуть у поліції Донеччини. Зокрема, під ударами були Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Олександрівка, Вірівка, Сидорове та Стародубівка.

Усього росіяни обстрілювали житлові квартали та лінію фронту 1 651 раз. Руйнувань зазнали 18 цивільних об’єктів, з них 14 — житлові будинки.

Так, по Дружківці окупанти вдарили з РСЗВ та скинули 2 бомби “КАБ-250” — вбили людину, ще трьох поранили. У місті фіксували руйнування 3 багатоповерхівок та 9 домівок, а ще автівки.

У Костянтинівці FPV-дрон поранив цивільного. На Краматорськ росіяни спрямували БпЛА “Молнія-2” — руйнувань зазнав приватний будинок.

Унаслідок атаки FPV-дронів пошкоджень зазнали автівки у Миколаївці та селі Стародубівка. Через атаку БпЛА “Герань-2” в Олександрівці руйнувань зазнали 4 приватних будинки та адмінбудівля.

У Сидоровому Святогірської громади руйнувань зазнала оселя та цивільна автівка, у Вірівці – приватний будинок.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 94 людини, з яких 12 — діти.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку війська країни-агресорки атакували 14 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти намагалися просунутися у районах Рідкодуба, Новоєгорівки, Нововодяного, Зарічного, Середнього, Колодязів та у бік Коровійого Яру.

На Слов’янському напрямку українські захисники відбили 12 штурмів окупаційних військ поблизу Дронівки, Сіверська, Виїмки та у бік Закітного. На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції ЗСУ поблизу Васюківки, Оріхово-Василівки та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку загарбники провели 18 атак в районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку відбулося 72 бойових зіткнення у районах Заповідного, Шахового, Мирнограда, Родинського, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новосергіївки, Дачного та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 19 спроб росіян прорвати оборонні рубежі у районах Філії, Зеленого Гаю, Піддубного, Соснівки, Вербового, Степове, Вишневого та Злагоди.

Нагадаємо, у США називають “компромісною ідеєю” створити так звану “вільну економічну зону” у Донецькій та Луганській областях. Водночас президент Володимир Зеленський каже, що справедливе рішення — утримання позицій на підконтрольних територіях, а повернення тимчасово окупованих земель можливе лише дипломатичним шляхом.