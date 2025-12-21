Стела на в'їзді на Донеччину в 2025 році. Ілюстративне фото: "Суспільне"

У США називають “компромісною ідеєю” створити так звану “вільну економічну зону” у Донецькій та Луганській областях. Водночас президент Володимир Зеленський каже, що справедливе рішення — утримання позицій на підконтрольних територіях, а повернення тимчасово окупованих земель можливе лише дипломатичним шляхом.

Про це пише “Суспільне. Новини” з посиланням на слова президента України під час розмови з журналістами.

Глава держави вчергове заявив, що Україна не погодиться на вихід своїх військ із території Донецької області, як того вимагає Росія. За його словами, нині справедливим рішенням є “утримання позицій на контрольованих територіях, а повернення тимчасово окупованих земель можливе лише дипломатичним шляхом”.

Водночас президент сказав, що в Україні не вважають “компромісну ідею” США про “вільну економічну зону” у Донецькій та Луганській областях безпечною для України.

“Ми не віримо, що така зона буде безпечною, адже російська армія завжди прагне зайти на нашу територію. Найкращий і чесний варіант — стояти там, де ми стоїмо. Менше компромісів і менше діалогу. Якщо питання вільної економічної зони буде підійматися, то вирішувати його має народ України”, — розповів Зеленський.

Він уточнив, що відведення військ можливе лише на дзеркальних умовах, коли однакові кроки роблять обидві сторони.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в інтерв’ю ABC News заявив, що Росія готова до укладання “мирної угоди”, однак поступок щодо захоплених територій не буде. Кремля наполягає на контроль над “п’ятьма регіонами”, зокрема, Донецькою областю.

Нагадаємо, російська сторона під час мирних перемовин і надалі хоче забрати собі всю територію Донбасу, однак українська позиція залишається незмінною: не віддавати його. Поки під час обговорення мирного плану не вдалося досягти консенсусу у питанні територій.

Тим часом представники США у телефонній розмові з журналістами Reuters та Sky News запевняють, що під час перемовин вдалось дійти згоди щодо 90% питань між Україною та Росією. Один із посадовців зазначив, що невирішеним залишається територіальне питання, але “вони мають кілька різних рішень для подолання розбіжностей, які пропонують”.