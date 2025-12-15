Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський беруть участь у прес-конференції в канцелярії в Берліні, Німеччина, 15 грудня 2025 року. Фото: REUTERS

Загалом за підсумками переговорів вдалось врегулювати 90% питань між Україною та Росією. Основною темою між делегаціями України та США у Берліні були гарантії безпеки.

Про це повідомили представники США у телефонній розмові з журналістами, пишуть Reuters та Sky News.

Вони запевняють, що під час перемовин вдалось дійти згоди щодо 90% питань між Україною та Росією. Один із посадовців зазначив, що невирішеним залишається територіальне питання, але “вони мають кілька різних рішень для подолання розбіжностей, які пропонують”.

Також американський посадовець розповів журналістам, що в межах “мирної угоди”, яку обговорювали в Берліні, Україна може отримати гарантії безпеки — аналогічні 5 статті НАТО. Президент США Дональд Трамп вірить, що зможе переконати Росію погодитись на це.

Він також додав, що Росія нібито “відкрита для вступу України до Європейського Союзу, а Трамп хоче запобігти подальшому просуванню країни-агресорки на захід”.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкидає пропозицію США щодо компромісу на Донеччині, яка передбачає відведення ЗСУ з частини територій в обмін на зобов’язання Росії не просуватися далі. Київ наполягає на принципі “стоїмо там, де стоїмо”.

Водночас Зеленський додав, що вважає компромісом те, що Україна згодна отримати гарантії безпеки від партнерів, а не членство в НАТО, яке підтримали не всі союзники.

Нагадаємо, останні версії мирного плану від США пропонують створити на Донеччині та Луганщині демілітаризовану зону. Американці наполягають, що українські війська повинні відійти зі своїх позицій у цих регіонах, однак аналогічних дій від росіян не вимагають.