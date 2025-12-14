Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкидає пропозицію США щодо компромісу на Донеччині, яка передбачає відведення ЗСУ з частини територій в обмін на зобов’язання Росії не просуватися далі. Київ наполягає на принципі “стоїмо там, де стоїмо”.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Радіо Свобода.

За словами Зеленського, одна з американських ідей полягає у створенні своєрідної буферної зони: українські війська мають відійти, а російська армія — зупинити наступ. Водночас президент наголосив, що така схема виглядає несправедливою, адже залишається незрозумілим, хто контролюватиме цю територію і чому Росія не повинна відходити на аналогічну відстань углиб окупованих земель.

“На наш сигнал “стоїмо там, де стоїмо” росіяни відповідають, що Україна має вийти з Донбасу або вони його все одно окупують”, — заявив Зеленський.

Він також звернув увагу на масштабну російську дезінформацію.

“Я нещодавно був у Куп’янську і показав, хто контролює це місто. Такої дезінформації з боку Росії дуже багато. Тому я давав сигнали нашим колегам з США, що не треба вірити у все, що говорить Росія”, — наголосив президент.

Водночас Зеленський додав, що вважає компромісом те, що Україна згодна отримати гарантії безпеки від партнерів, а не членство в НАТО, яке підтримали не всі союзники.

Нагадаємо, останні версії мирного плану від США пропонують створити на Донеччині та Луганщині демілітаризовану зону. Американці наполягають, що українські війська повинні відійти зі своїх позицій у цих регіонах, однак аналогічних дій від росіян не вимагають.