Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Російська сторона під час мирних перемовин і надалі хоче забрати собі всю територію Донбасу, однак українська позиція залишається незмінною: не віддавати його. Поки під час обговорення мирного плану не вдалося досягти консенсусу у питанні територій.

Про це під час спілкування з журналістами заявив президент Володимир Зеленський за підсумками перемовин у Берліні. Його слова наводить видання “Українська правда”.

“Що стосується позиції росіян, поки що вона не змінилась, ви знаєте, що вони хочуть наш Донбас. Позиція наша практична, реальна, справедлива, ми на ній стоїмо, а ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслюю, вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом Російської Федерації”, — сказав президент Зеленський.

Він наголосив, що питання територій досі обговорюється під час перемовин, однак Україна не буде визнавати окуповану частину Донбасу російською.

“Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо. Ту частину, яка тимчасово окупована. Але проте, ми проговоримо питання щодо території. Ви знаєте, що воно одне з ключових. У нас поки що консенсусу немає”, — додав президент.

Інші тези з його сесії спілкування з журналістами наводить видання “Суспільне”. Так, глава держави підтримав ідею перемир’я з Росією на час Різдва та загалом новорічних свят. Аналогічної позиції дотримуються і в США, тому тепер рішення за Росією.

[Оновлено о 12:55] Прессекретар лідера Росії Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не зацікавлена у перемир’ї, адже воно нібито дасть змогу Україні підготуватися до продовження війни.

“Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир’я, щоб дати перепочинок Україні й підготуватися до продовження війни”, — заявив представник Кремля.

Наступні зустрічі української та американської команд стосовно мирного плану можуть відбутися вже 20-21 грудня. Після цього стане можливою зустріч з президентом США, зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, представники США у телефонній розмові з журналістами Reuters та Sky News запевняють, що під час перемовин вдалось дійти згоди щодо 90% питань між Україною та Росією. Один із посадовців зазначив, що невирішеним залишається територіальне питання, але “вони мають кілька різних рішень для подолання розбіжностей, які пропонують”.