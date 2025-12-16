Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Фото: ABC News

Росія готова до укладання “мирної угоди”, однак поступок щодо захоплених територій не буде. Кремля наполягає на контроль над “п’ятьма регіонами”, зокрема, Донецькою областю.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в інтерв’ю ABC News.

Посадовець заявив, що Росія не готова йти на територіальній поступки, повторивши попередні вимоги Кремля — контроль над “п’ятьма регіонами”. Йдеться про Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

“У нас їх загалом п’ять, і ми не можемо в жодній формі піти на компроміс з цього питання”, — сказав Рябков щодо контролю Росії над територіями.

Разом із цим Рябков стверджує, що Росія виступає категорично проти можливого розгортання військ країн НАТО в Україні. Країна-агресорка не погодиться на угоду, яка передбачає їхню присутність на українській землі, навіть якщо вони будуть там у межах гарантій безпеки або як члени “Коаліції охочих”.

“Ми робимо те, що робимо, ми хочемо це зупинити, і чи буде це зупинено, багато в чому залежить від того, як люди, які підтримують владу в Києві, усвідомлюють неминучий результат нашого успіху”, — заступник міністра закордонних справ Росії.

Нагадаємо, російська сторона під час мирних перемовин і надалі хоче забрати собі всю територію Донбасу, однак українська позиція залишається незмінною: не віддавати його. Поки під час обговорення мирного плану не вдалося досягти консенсусу у питанні територій.

Тим часом представники США у телефонній розмові з журналістами Reuters та Sky News запевняють, що під час перемовин вдалось дійти згоди щодо 90% питань між Україною та Росією. Один із посадовців зазначив, що невирішеним залишається територіальне питання, але “вони мають кілька різних рішень для подолання розбіжностей, які пропонують”.