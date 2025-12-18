Втрати росіян під Покровськом та Мирноградом зросли приблизно на 30%, — 7 корпус ДШВ

Покровськ та Мирноград на мапі. Фото: DeepState

Упродовж останнього тижня війська країни-агресорки втратили близько 500 піхотинців на Покровському відтинку — лише у зоні відповідальності 7 корпусу ДШВ. Статистика зросла близько на третину, ніж раніше. Росіяни стягують усі свої резерви, аби захопити Мирноград та Покровськ.

Про це заявив речник 7 корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Сергій Окішев в етері “Єдині новини”.

На його думку, зростання втрат військ країни-агресорки може бути пов’язане зі збільшенням штурмів на Покровськ та Мирноград. Окупанти все більше кидають на цей відтинок резерви, аби захопити міста.

“Окупант зазнає колосальних втрат. За минулий тиждень вони склали близько півтисячі осіб особового складу. Це приблизно на третину більше, ніж за аналогічний період”, — стверджує Окішев.

Він уточнив, що нині у Покровську бої тривають в південній частині міста, однак окупанти вступають в стрілецькі зіткнення й на північ від залізниці. Сили оборони нищать техніку, яку окупанти заводили туди під час туманної погоди.

“Найбільшу активність проявляють на західних околицях міста, в районі Гришиного. Нещодавно вони намагалися прорватися за допомогою багі, мототранспорту, проте Сили оборони перерізали їм логістику та вже FPV-дронами та іншими видами озброєння “розібрали” цю колону”, — каже військовий.

Також росіяни посилюють тиск на південно-східні райони Мирнограда. Українські захисники фіксують поодинокі випадки інфільтрації окупантів на підступах до “верхньої” частини міста.

Нагадаємо, військовослужбовці Національної гвардії з псевдонімами “Текіла” та “Повар” провели без ротацій понад 160 днів на передовій позиції під Покровськом. Там їм доводилось без підкріплення вступати у стрілецькі бої та переживати артилерійські обстріли, поки порівняно нещодавно бойова ситуація дозволила їм повернутися до своїх.