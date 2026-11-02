90% Краматорська залишається без води, — ОВА

Вода. Ілюстративне фото: Flickr

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На тлі російських атак майже весь Краматорськ залишається без води. Окупанти ускладнюють відновлення систем дроновими атаками на ремонтні бригади. Разом із тим “Вода Донбасу” працює над забезпеченням області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, війська країни-агресорки FPV-дронами контролюють ремонтові бригади області, коли ті виїздять на відновлення комунальних обʼєктів подачі води. Окупанти зруйнували значну частину помпових станцій — нині 90% Краматорська без води.

“Наша компанія “Вода Донбасу” працює над цим, ми буримо свердловини. Намагаємося зробити все можливе, аби підтримали наших людей у такий складний час. Але вкотре наголошую: у половини Краматорська опалювального сезону не буде і близько 30-40% у Словʼянську теж. Бо кожного дня загарбники контролюють виїзди наших аварійних служб і атакують їх — такі приклади кожного дня”, — каже Філашкін.

Раніше влада Краматорська розповідала, що через безпекові обмеження резервуари водоканалу не наповнюються у необхідних обсягах. У деяких районах міста працюють свердловини, однак вода там придатна лише для технічних потреб. Підвезення питної — ускладнюють російські удари БпЛА.

Нагадаємо, через ранкову атаку російських військ 2 листопада загинув енергетик, який відновлював мережі для подачі світла на Краматорськ.