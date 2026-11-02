Через російську атаку загинув енергетик, який відновлював світло для Краматорська

Краматорськ на мапі. Фото: DeepState

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Через ранкову атаку російських військ загинув енергетик, який відновлював мережі для подачі світла на Краматорськ. Окупанти відстежують пересування бригад, коли ті виїздять на ремонт комунальних обʼєктів.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, зранку 2 листопада через російську атаку загинув енергетик, який разом із бригадою намагався повернути світло до Краматорська. Деталей інциденту посадовець не надає. Місто залишається знеструмленим третю добу, пише “Суспільне. Донбас”.

Разом із тим у коментарі журналістам Вільного Радіо в прокуратурі Донецької області розповіли, що о 10:50 війська Росії за допомогою FPV-дрона з бойовою частиною завдали удару по цивільному автомобілю у Краматорську. В результаті атаки загинув 41-річний чоловік.

Як зазначив очільник обласної адміністрації, російські війська контролюють та відстежують пересування ремонтних бригад, коли ті виїжджають на відновлення комунальних об’єктів. Через це складно відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на підконтрольній Україні частині Донеччини залишалося близько 67,6 тисячі цивільних, із них приблизно 57 тисяч перебувають у зоні активних бойових дій. Евакуація сповільнилася у найнаселеніших громадах області, Краматорській і Слов’янській, натомість із територій поза зоною активних боїв люди почали виїжджати частіше.