Скільки людей залишаються на Донеччині станом на кінець жовтня 2026 року

Евакуація літніх людей з Краматорська, жовтень 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Наприкінці жовтня на підконтрольній Україні частині Донеччини залишаються близько 67,6 тисячі цивільних, із них приблизно 57 тисяч перебувають у зоні активних бойових дій. Евакуація сповільнилася у найнаселеніших громадах області, Краматорській і Слов’янській, натомість із територій поза зоною активних боїв люди почали виїжджати частіше.

Про це під час брифінгу журналістам Вільного Радіо розповів представник Донецької ОДА Дмитро Петлін.

“Стосовно тенденції по громадах, кількість людей, які останнім часом евакуюються, зменшилася. Це зрозуміло, адже у нас падає загальна кількість населення, ситуація у Краматорську та Слов’янську погіршується, тому і загальна кількість евакуйованих зменшується.

Тобто за жовтень (станом на вечір 27 числа) у нас із Краматорської громади евакуювалися близько 3 500 людей, зі Слов’янської — 1 750… Евакуація проходить вже більш чисельно в громадах, які не віднесені до активних бойових дій. Це Олександрівська, Новодонецька, і ще Черкаська. Там теж люди поїхали. 1070 людей з Олександрівської громади евакуювалися. З Новодонецької — 340”, — заявив посадовець.

За оцінками місцевої влади, на Донеччині, зокрема, залишаються:

у Краматорській громаді — 26 500 людей;

у Слов’янській — 22 500;

в Олександрівській — 3 400;

у Лиманській — майже 2 000;

у Дружківській — 1 300;

у Святогірській — 1 000;

у Добропільській — 850 людей;

у Новодонецькій — 370;

у Миколаївській — 350;

у Костянтинівській — 340.

Дмитро Петлін зазначив, що особливо небезпечною евакуація стала з Дружківської та Миколаївської громад. На кінець жовтня такі фіксують тільки поодиноко.

Нагадаємо, місцева влада Краматорської громади понад удвічі розширила перелік багатоквартирних будинків, які через свій технічний стан та наближеність до небезпеки не отримуватимуть централізованого опалення у сезон 2026-2027. Таких будинків у місті вже 270, публікуємо повний та оновлений перелік їхніх адрес.