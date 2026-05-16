Депутат Маріупольської міської ради Олег Погодін. Фото: Zagittya

Депутат Маріупольської міської ради Олег Погодін у 2025 році придбав автомобіль за 1 млн грн. Гроші на покупку він взяв із власних заощаджень, адже протягом усієї повномасштабної війни чоловік офіційно не працює та не має доходів. Водночас він зберігає готівкою майже 300 тисяч доларів в еквіваленті та 9,5 мільйона доларів у криптовалюті. Її вартість за кілька років зросла у 1520 разів. Розповідаємо, що ще декларує депутат.

Про статки депутата журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного реєстру державних декларацій.

Олег Погодін є депутатом Маріупольської міської ради з 2019 року. Він народився в селищі Родакове на Луганщині, а висувався в депутати, вже живучи в Києві.

Станом на жовтень 2025 року Олег Погодін залишався чинним депутатом Маріупольської міської ради.

Олег Погодін у 2025 році купив китайський автомобіль за понад 1 млн грн

За час повномасштабної війни депутат Маріупольської міської ради Олег Погодін здійснив кілька суттєвих покупок. Найсвіжіша була у 2025 році: автомобіль китайського виробництва BYD Leopard 3, який він придбав за 1 046 253 грн. Ціна авто приблизно на 200 тисяч гривень нижча за середню ринкову.

Також чоловік задекларував, що у 2024 році придбав земельну ділянку площею 1786 м² у селищі Обухівської громади на Київщині. Вартість ділянки склала 20 тисяч гривень.

Водночас Олег Погодін не декларує жодного об’єкта нерухомості, де міг би проживати. Лише з даних про реєстрацію місця проживання відомо, що він і досі мешкає у Києві.

Депутат Маріупольської міської ради Олег Погодін уже 4 роки живе на заощадження та подарунки

Згідно з деклараціями маріупольського депутата, він не мав заробітку у 2025, 2024, 2023 та 2022 роках. Востаннє чоловік вказував доходи у декларації за 2021 рік. Тоді він зазначив, що Василь Тимофійович Погодін (ймовірно, батько Олега) подарував йому 1,3 млн грн.

Натомість чоловік живе на заощадження, які накопичив до початку повномасштабної війни.

Олег Погодін тримає 9,5 мільйонів доларів у криптовалюті, але отримав їх завдяки вдалій інвестиції

Найбільшим заощадженням Олега Погодіна є його рахунок у криптовалюті. Як вказує сам депутат у своїй першій декларації як кандидата на посаду, у 2019 році він володів 40 тисячами одиниць криптовалюти XMR. Їх він придбав 19 січня 2015 року за 158 тисяч гривень.

Зазначимо, за даними майданчика CoinMarketCap, того дня одна одиниця XMR коштувала 25 центів.

Ціна криптовалюти XMR 19 січня 2015 року на майданчику CoinMarketCap. Скриншот: Вільне Радіо

Курс долара того дня становив 16,4 гривні за один долар. Отже, за 40 тисяч одиниць криптовалюти XMR чоловік мав віддати 164 тисячі гривень, що на 6 тисяч гривень більше, ніж він вказав у декларації. Різниця може бути пов’язана з комісіями платформ для конвертації валют, а також із тим, що різні майданчики можуть пропонувати дещо різні ціни.

За підсумками 2025 року в Погодіна залишилося 25 тисяч одиниць цієї криптовалюти.

Станом на момент написання матеріалу (16 травня 2026 року) одна одиниця XMR коштує вже набагато більше — 380 доларів, або 16 703,62 гривні за курсом Нацбанку.

Ціна криптовалюти XMR близько 16:30 16 травня 2026 року на майданчику CoinMarketCap. Скриншот: Вільне Радіо

Отже, якби Олег Погодін захотів сьогодні продати усі свої заощадження у криптовалюті, їхня вартість склала б 9 500 000 доларів, або 417 590 550 гривень (за курсом НБУ). Для порівняння — це трохи менше, ніж половина річного бюджету Маріупольської громади у 2025 році або майже 9 бюджетів Мангушської громади у 2026 році.

За 4 роки вартість однієї одиниці криптовалюти XMR зросла у 1520 разів. Навіть якщо врахувати, що зараз депутат має на 15 тисяч одиниць менше, ніж на початку, його інвестицію все одно можна назвати вдалою. Крім того, гроші від продажу криптовалюти він міг вивести у готівкові заощадження.

Які ще збереження декларує депутат Маріупольської міської ради Олег Погодін

Станом на кінець 2025 року Погодін має такі готівкові заощадження:

250 тисяч доларів (на 30 тисяч менше, ніж роком раніше);

20 тисяч євро;

110 тисяч гривень (на 10 тисяч більше, ніж у 2024-му).

На банківських рахунках депутат зберігає 38 466 гривень (на понад 10 тисяч більше, ніж роком раніше), 1 845 доларів (майже на тисячу більше) та 258 євро (на 742 менше).

