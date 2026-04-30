Аби подавати до судів: Маріупольська міськрада хоче оцінити збитки руйнування комунальних будівель у 2022 році (адреси)

16 школа у Маріуполі у 2024 році, фото з джерел окупантів

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Збитки від 40 зруйнованих маріупольських будівель оцінюватимуть фахівці. Оцінку замовляє Маріупольська міськрада, аби потім подавати позови до національних і міжнародних судів. У переліку нерухомості — гуртожитки, бібліотеки, школи, синагога.

Про майбутню оцінку журналісти Вільного Радіо дізналися з системи публічних закупівель Prozorro.

Маріупольська міськрада хоче оцінити збитки, які російська армія заподіяла, зруйнувавши будівлі під час боїв у 2022 році. Заплатити за процедуру з дистанційного оцінювання для 40 комунальних будівель готові до 900 тис. грн з місцевого бюджету.

Подати пропозиції підрядники можуть до 7 травня 2026 року. А провести оцінку переможець має протягом 15 днів з моменту отримання інформації від замовника, але не пізніше 10 грудня 2026 року.

В тендерній документації зазначають, що оцінка необхідна для подальших звернень до судів, а в підрядників має бути чинне кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, виданого міжнародною організацією (RICS, TEGOVA, WRV, ASA, iiBV). Яким саме чином проводитимуть оцінку, не уточнюють. Але зареєстровані в окупації підрядники не можуть податися на тендер, тож залишається дистанційний формат з допомогою супутникових знімків (так вже роблять для житла в зоні бойових дій).

Будинки у Маріуполі, руйнування яких оцінюватимуть:

гуртожиток, вул. Казанцева, буд. 20;

гуртожиток № 3, вул. Карпінського, буд. 84;

гуртожиток № 7, вул. Покришкіна, буд. 9;

гуртожиток, вул. Покришкіна, буд. 11;

гуртожиток № 3, вул. Покришкіна, буд. 13

гуртожиток, проспект Будівельників, буд. 54;

бібліотека, вул. Ризька, 27;

гуртожиток, вул. Соборна, 5;

адміністративна будівля, проспект Єдності, буд. 106;

Синагога, вул. Георгіївська, буд. 18;

Бібліотека, вул. Грецька, буд. 43;

Бібліотека, проспект Миру, буд. 93-Б

ПК “Молодіжний”, вул. Харлампіївська, 17/25;

ПК “Чайка”, проспект Адмірала Лунина, 71;

Бердянський сільський будинок культури Маріупольський район, село Бердянське, вул. Приклубна, буд. 12;

Маріупольська школа мистецтв, проспект Миру, 48;

Маріупольська камера філармонія, проспект Металургів, буд. 52

ясла-садок №21 “Веселка”, вул. Гранітна, буд. 118 А;

ясла-садок №55 “Барвінок”, вул. Італійська, 116-А;

ясла-садок №76 “Весняночка”, вул. Лютнева, буд. 26;

ясла-садок №117 “Юний моряк”, вул. Новоросійська, буд. 18;

ясла-садок №148 “Джерельце”, вул. Михайла Грушевського, буд. 17;

ясла-садок №153 “Черемушка”, вул. Новоросійська, буд. 12;

школа № 3, вул. Італійська, буд. 132;

школа № 5, вул. Київська, буд. 72;

школа № 10, вул. Азовстальська, буд. 53;

школа № 16, проспект Металургів, буд. 121А;

школа № 25, вул. Зелінського, 108;

НВК “Гімназія школа” № 27, вул. Троїцька, буд. 56;

школа № 39 імені В.Є. Прокопенка, вул. Брестська, буд. 38;

школа № 47, вул. Лута, буд. 32;

НВК “Ліцей-школа № 48”, проспект Свободи, буд. 45;

школа № 40 імені Є. М. Миська, вул. Володимирська, буд. 27;

ясла-садок № 63 “Джерельце”, буд. 43;

ясла-садок № 130 “Перлинка”, провулок Трамвайний, буд. 12;

будівля, вул. Гугеля, буд. 14;

ясла-садок № 64 “Кораблик”, вул. Ушакова, 45/47;

ясла-садок № 134 “Журавлик”, вул. Троїцька, буд. 85.

Зазначимо, власники нерухомості з окупованих громад наразі не можуть подати заяву на компенсацію за зруйноване майно, адже не затверджена відповідна процедура.

