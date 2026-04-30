Аби подавати до судів: Маріупольська міськрада хоче оцінити збитки руйнування комунальних будівель у 2022 році (адреси)

Збитки від 40 зруйнованих маріупольських будівель оцінюватимуть фахівці. Оцінку замовляє Маріупольська міськрада, аби потім подавати позови до національних і міжнародних судів. У переліку нерухомості — гуртожитки, бібліотеки, школи, синагога.
Про майбутню оцінку журналісти Вільного Радіо дізналися з системи публічних закупівель Prozorro.
Маріупольська міськрада хоче оцінити збитки, які російська армія заподіяла, зруйнувавши будівлі під час боїв у 2022 році. Заплатити за процедуру з дистанційного оцінювання для 40 комунальних будівель готові до 900 тис. грн з місцевого бюджету.
Подати пропозиції підрядники можуть до 7 травня 2026 року. А провести оцінку переможець має протягом 15 днів з моменту отримання інформації від замовника, але не пізніше 10 грудня 2026 року.
В тендерній документації зазначають, що оцінка необхідна для подальших звернень до судів, а в підрядників має бути чинне кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, виданого міжнародною організацією (RICS, TEGOVA, WRV, ASA, iiBV). Яким саме чином проводитимуть оцінку, не уточнюють. Але зареєстровані в окупації підрядники не можуть податися на тендер, тож залишається дистанційний формат з допомогою супутникових знімків (так вже роблять для житла в зоні бойових дій).
Будинки у Маріуполі, руйнування яких оцінюватимуть: