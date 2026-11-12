Адміністратор телеграм-каналів з Краматорська наводив удари по позиціях ЗСУ: його засудили на 15 років

Засуджений за державну зраду адміністратор телеграм-каналів з Краматорська. Фото: прокуратура Донеччини

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Найближчі 15 років проведе у тюрмі адміністратор анонімних телеграм-каналів у Краматорську. Чоловік наводив удари по позиціях українських військових у місті. Його визнали винним у державній зраді.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Правоохоронці довели, що 35-річний безробітний мешканець Краматорська почав спілкуватися в месенджері з російським військовим. Чоловік погодився на співпрацю з окупантами, оскільки мав проросійські погляди, а ще відмовився від грошової винагороди.

Упродовж трьох місяців він майже щодня спілкувався з куратором на тему оперативної ситуації в місті та на його околицях. Окрім цього, містянин надіслав співрозмовнику п’ять текстових повідомлень зі скриншотами Google Maps, на яких позначив місця дислокації українських захисників. Передані розвіддані стосувалися розташування особового складу й транспортних засобів Сил оборони.



“Також засуджений розкривав відомості про вогневі позиції, зокрема РСЗВ, та звітував про рух БпЛА над містом. Крім того, під час спілкування куратор повідомив агента, що завдяки переданим ним координатам окупанти здійснили атаку”, — кажуть в прокуратурі.

Як уточнили в Службі безпеки України, для виконання завдань від куратора краматорець використовував два власні телеграм-канали.

“Він закликав майже пів тисячі підписників “зливати” місця дислокації оборонців Донеччини. Паралельно з цим чоловік під виглядом поїздок на дачу об’їжджав прифронтову місцевість, щоб виявити й передавати координати українських військ. Він поширював на власних інформресурсах фейки про Сили оборони та оперативну обстановку на східному фронті”, — розповіли правоохоронці.

Чоловіка визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали в Ужгороді мешканку Донеччини, яку підозрюють у пособництві російським загарбникам. За даними слідства, вона очолила газову структуру після окупації Донського Волноваської громади. Втім, згодом виїхала на підконтрольну територію та переховувалась від слідства.