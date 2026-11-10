Колишню керівницю ділянки Донецькоблгазу підозрюють у пособництві окупантам: що відомо

Фігурантка справи після затримання. Фото: Донецька обласна прокуратура

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Правоохоронці затримали в Ужгороді мешканку Донеччини, яку підозрюють у пособництві російським загарбникам. За даними слідства, вона очолила газову структуру після окупації Донського Волноваської громади. Втім, згодом виїхала на підконтрольну територію та переховувалась від слідства.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

У прокуратурі уточнили, що затримана до окупації селища керувала однією з дільниць АТ “Донецькоблгаз”. У 2022 році російські загарбники взяли під контроль Донське — фігурантка справи залишилася там і погодилася на пропозицію очолити “ділянку Докучаєвського управління з газопостачання та газифікації державного концерну “Донбасгаз” (підприємства, підпорядкованого так званій “ДНР”).

На новій посаді підозрювана передала росіянам обладнання, технічні засоби для його ремонту та витратні матеріали української компанії.

Після звільнення у 2023 році жінка виїхала на підконтрольну Україні територію й переховувалася від слідства. Правоохоронці затримали її за місцем тимчасового проживання в Ужгороді.

Їй оголосили про підозру в пособництві державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 ККУ) та обрали запобіжний захід — суду вона чекатиме під вартою з правом на внесення застави. За цією статтею підозрюваній загрожує ув’язнення терміном 10-12 років. Також суд може позбавити її права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та конфіскувати майно.

Нагадаємо, у Донецькій області внаслідок бойових дій ввечері 9 листопада постраждав магістральний газопровід — без газу залишилися майже 55 тисяч абонентів на території регіону. Йдеться, зокрема, і про низку котелень.