Котельні Краматорська та майже 55 тисяч абонентів Донеччини залишилися без газу: що відомо

Небо над Краматорськом увечері 9 листопада, після удару по газопроводу. Фото від Kramatorsk Post

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У Донецькій області внаслідок бойових дій ввечері 9 листопада постраждав магістральний газопровід — без газу залишилися майже 55 тисяч абонентів на території регіону. Йдеться, зокрема, і про низку котелень.

Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.

Подачу газу на три газорозподільчі станції, які забезпечували блакитним паливом споживачів на Донеччині, припинили о 19:42.

“Через це без опалення й газових приладів опинилися близько 55 тисяч абонентів у 12 населених пунктах області та котельні Краматорська”, — повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.

Там закликали споживачів самостійно перекрити крани перед газовими приладами, аби запобігти можливим аваріям та забезпечити безпеку мешканців.

Оновлено о 9:14: речник ДСНС Станіслав Балдін у коментарі для Вільного Радіо підтвердив, що бойові дії пошкодили магістральний газопровід. За його словами, транспортування природного газу до газорозподільних станцій на ранок припинене.

Нагадаємо, на листопад 2026-го близько третини жителів Краматорської громади залишаються зі світлом, однак для решти його відновити не можуть. Війська країни-агресорки продовжують нищити критичну інфраструктуру, а на ремонтні бригади, які намагаються їх відновлювати, — полювати. На тлі важкої ситуації з енергопостачання є проблеми з водою та теплом.