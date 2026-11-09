Близько третини Краматорської громади залишається зі світлом, для решти — відновити не вдається: чому

Краматорськ у листопаді 2026-го. Ілюстративне фото: 24 ОМБр

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На листопад 2026-го близько третини жителів Краматорської громади залишаються зі світлом, однак для решти його відновити не можуть. Війська країни-агресорки продовжують нищити критичну інфраструктуру, а на ремонтні бригади, які намагаються їх відновлювати, — полювати. На тлі важкої ситуації з енергопостачання є проблеми з водою та теплом.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів начальник управління з питань інформаційної політики Краматорської міської військової адміністрації Ігор Єськов.

За його даними, нині для близько 70% жителів Краматорської громади не можуть відновити світло на тлі посилених російських атак, проблем з логістикою та пошкодження або ж повне знищення критичної інфраструктури. Разом із тим окупанти цілеспрямовано полюють на бригади електриків FPV-дронами: є об’єкти, до яких наразі немає можливості доїхати.

“Оці 70% “зависли”, вони під великим питанням. Казати, що їх відновлять найближчим часом неможливо. Решту вдається ще якось періодично відновлювати й перекидувати один на одного, поки ще якось тримаються”, — каже Ігор Єськов.

Він уточнив, що проблеми з електропостачанням впливають й на ситуацію з водою та теплом: через низьку напругу не вдається стабілізувати системи.

“У районах, де вдалося відновити енергозабезпечення, низька напруга — скаче 170-110 (вольт, — ред.), однак нині від цього вся країна страждає, бо були глобальні нальоти. Через це стрибання напруги не вдається стабілізувати теплопостачання, а воно ще й страждає через воду, бо вона коли є, коли немає, нині — переважно її немає. Все циклічно”, — каже представник військової адміністрації.

За його словами, на території Краматорської громади продовжують працювати десять “пунктів незламності”. Вони забезпечені альтернативними джерелами живлення та працюють за графіками комендантської години — з 11 до 16:00.

Нагадаємо, у Красноторці та Малотаранівці Краматорської громади припинив роботу останній інтернет-провайдер. Через відсутність електропостачання та постійні обстріли компанія більше не може надавати послуги мешканцям цих селищ.