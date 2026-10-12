Комендантська година у Краматорську може стати довшою: які години розглядають

Краматорськ після російської атаки у вересні 2026-го. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Влада Краматорська розглядає зміни комендантської години — її можуть подовшити у майже 2,5 раза. Таке рішення поки не ухвалили.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів голова пресслужби Краматорського виконкому Ігор Єськов.

12 жовтня очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін провів нараду з владою Краматорська, на якій, зокрема розглядали можливість зміни комендантської години. Нині вона триває загалом вісім годин — з 21:00 до 05:00 щодня.

Однак після ухвалення такого рішення заборону на пересування містом можуть запровадити з 16:00 до 11:00. Фактично комендантська година триватиме 19 годин.

Разом із тим посадовці хочуть обмежити роботи місць масового скупчення людей і ринків там, де цього вимагає безпекова ситуація. Це питання днями мають розглянути під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зазначив Єськов.

Нагадаємо, посилення російських ударів та погіршення безпекової ситуації не вплину за темпи евакуації з Краматорська. Зі слів волонтерів, містяни звикли до життя під постійними атаками, частина людей — продовжують відмовлятися виїздити.