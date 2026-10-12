У Краматорську не змінилися темпи евакуації на тлі посилення російських обстрілів, — волонтер

Наслідки російської атаки на Краматорськ 13 вересня 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Посилення російських ударів та погіршення безпекової ситуації не вплину за темпи евакуації з Краматорська. Зі слів волонтерів, містяни звикли до життя під постійними атаками, частина людей — продовжують відмовлятися виїздити. Місцева влада хоче прискорити евакуацію дітей.

Про це розповів засновник і керівник волонтерського хабу “Всі поруч” Ваге Маміконян в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, на тлі посилення російських атак у Краматорську періодично відсутні електро- та водопостачання. Зокрема, у деяких районах міста води й світла немає вже понад місяць. Комунальні служби продовжують працювати, відновлюючи мережі та організовують підвезення води там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Разом із тим серед містян, які не поспішають виїздити, переважають літні люди віку та чоловіки призовного віку. Деякі жителі також залишаються в Краматорську також і через роботу — там продовжують працювати лікарні, комунальні установи та інші служби.

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“У нас темп евакуації за останній місяць однаковий і трагічний випадок ніяк не додав кількість евакуацій, тому що це вже для Краматорська звична картинка і Краматорськ більш як десять років, можна сказати, прифронтовий, а зараз це активна зона активних бойових дій. Темпи евакуації вони не змінилися. Люди звикли”, — сказав Маміконян.

12 жовтня очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін провів нараду з владою Краматорська, на якій, зокрема обговорювали питання евакуації. Там кажуть, що хочуть прискорити виїзд родин із дітьми, а також “належним чином організувати допомогу маломобільним мешканцям”. Разом із тим посадовці розглядають зміни комендантської години та хочуть обмежити роботи місць масового скупчення людей і ринків там, де цього вимагає безпекова ситуація.

Нагадаємо, обласна влада оголосила розширення зони обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорська. Це стосуватиметься 130 адрес міста. Звідки саме мають вивезти малечу — в окремому матеріалі.