У Краматорську розширюють зону обовʼязкової евакуації на 130 адрес: перелік

Евакуація дітей з Донеччини. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

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Обласна влада оголосила розширення зони обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорська. Це стосуватиметься 130 адрес міста. Звідки саме мають вивезти малечу — читайте далі.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, людей, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучать місцеві військові адміністрації, поліцію, рятувальників та службу у справах дітей.

“Людей супроводжуватимуть на всіх етапах — від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах. Усі рішення ухвалюємо з однією метою — не допустити нових жертв серед дітей.

Безпекова ситуація погіршується, і чекати, поки небезпека прийде безпосередньо до вашого будинку, — надто великий ризик. Особливо коли йдеться про дітей”, — написав посадовець.

Він уточнив, що новий етап стосуватиметься такий адрес:

бульвари Краматорський, Машинобудівників;

Краматорський, Машинобудівників; вулиці 9 Січня, Авіаційна, Аеродромна, Аероклубна, Академічна, Алли Горської, Ангарська, Антіна Головатого, Архипа Куїнджі, Астрономічна, Бахмутська, Благодатна, Богдана Хмельницького, Богородична, Бородянська, Бурштинова, В’ячеслава Чорновола, Валентина Шеймана, Валерія Лобановського, Василя Стуса, Великодня, Вернадського, Весела, Воїнів-визволителів, Володимира Сосюри, Гайдамацька, Ганни Подольської, Герданна, Героїв Крут, Героїв Небесної Сотні, Героїв України, Гідності, Гоголівська, Двинська, Дібровна, Дмитра Кацюбайла «Да Вінчі», Дніпровська, Дністровська, Добра, Донецька, Дружби, Дубравна, Духовна, Івана Пархоменка, Івана Пулюя, Івана Сили, Івана Сірка, Індустріальна, Ірпінська, Канівська, Катеринича, Кирилкіна, Княгині Ольги, Кремінна, Леоніда Каденюка, Леоніда Кравчука, Леся Курбаса, Лікарська, Любомира Гузара, Марії Зеньковецької, Марії Приймаченко, Маріупольська, Мартенівська, Марусі Чурай, Металургійна, Механізаторська, Механічна, Микити Ржавського, Миколи Білоброва, Миколи Леонтовича, Мічуріна, Могилянська, Об’їзна, Олега Ольжича, Олекси Довбуша, Олекси Тихого, Олени Пчілки, Олени Теліги, Ольги Кобилянської, Остапа Вишні, П’ятого липня, Павла Мозгового, Пантелеймона Куліша, Паркова, Патріотична, Перемоги, Петра Сагайдачного, Південна, Піщаного, Правди, Прилуцька, Прогресивна, Проліскова, Промениста, Різдвяна, Ромена Роллана, Рум’янцева, Руслани Писанки, Свалявська, Світанкова, Севастопольська, Сервантеса, Січових Стрільців, Слобожанська, Соняшникова, Стратосферна, Стрийська, Східна, Таврійська, Тараса Бульби, Транспортна, Ферганська, Харківська, Центральна, Часов’ярська, Червоної Калини, Шахтарська, Шекспіра, Шота Руставелі, Ювілейна, Ярослава Мудрого;

9 Січня, Авіаційна, Аеродромна, Аероклубна, Академічна, Алли Горської, Ангарська, Антіна Головатого, Архипа Куїнджі, Астрономічна, Бахмутська, Благодатна, Богдана Хмельницького, Богородична, Бородянська, Бурштинова, В’ячеслава Чорновола, Валентина Шеймана, Валерія Лобановського, Василя Стуса, Великодня, Вернадського, Весела, Воїнів-визволителів, Володимира Сосюри, Гайдамацька, Ганни Подольської, Герданна, Героїв Крут, Героїв Небесної Сотні, Героїв України, Гідності, Гоголівська, Двинська, Дібровна, Дмитра Кацюбайла «Да Вінчі», Дніпровська, Дністровська, Добра, Донецька, Дружби, Дубравна, Духовна, Івана Пархоменка, Івана Пулюя, Івана Сили, Івана Сірка, Індустріальна, Ірпінська, Канівська, Катеринича, Кирилкіна, Княгині Ольги, Кремінна, Леоніда Каденюка, Леоніда Кравчука, Леся Курбаса, Лікарська, Любомира Гузара, Марії Зеньковецької, Марії Приймаченко, Маріупольська, Мартенівська, Марусі Чурай, Металургійна, Механізаторська, Механічна, Микити Ржавського, Миколи Білоброва, Миколи Леонтовича, Мічуріна, Могилянська, Об’їзна, Олега Ольжича, Олекси Довбуша, Олекси Тихого, Олени Пчілки, Олени Теліги, Ольги Кобилянської, Остапа Вишні, П’ятого липня, Павла Мозгового, Пантелеймона Куліша, Паркова, Патріотична, Перемоги, Петра Сагайдачного, Південна, Піщаного, Правди, Прилуцька, Прогресивна, Проліскова, Промениста, Різдвяна, Ромена Роллана, Рум’янцева, Руслани Писанки, Свалявська, Світанкова, Севастопольська, Сервантеса, Січових Стрільців, Слобожанська, Соняшникова, Стратосферна, Стрийська, Східна, Таврійська, Тараса Бульби, Транспортна, Ферганська, Харківська, Центральна, Часов’ярська, Червоної Калини, Шахтарська, Шекспіра, Шота Руставелі, Ювілейна, Ярослава Мудрого; провулки Дубовика, Інтернату, Науковий, Слюсарний, Український;

Дубовика, Інтернату, Науковий, Слюсарний, Український; проспекти Миру, Незалежності.

Нагадаємо, російський FPV-дрон влучив позаду автомобіля, коли група “Білий Янгол” прямувала на евакуацію. Екіпаж не постраждав, а на побитій автівці вдалося вивезти пʼятьох людей. Серед них — незрячий чоловік та 90-річна жінка.