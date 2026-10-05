Росіяни атакували автівку “Білих Янголів” під час евакуації, однак їм вдалося врятувати пʼятьох людей з Краматорської громади

Евакуація з Краматорської громади, жовтень 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Російський FPV-дрон влучив позаду автомобіля, коли група “Білий Янгол” прямувала на евакуацію. Екіпаж не постраждав, а на побитій автівці вдалося вивезти пʼятьох людей. Серед них — незрячий чоловік та 90-річна жінка.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Там кажуть, що днями російські війська атакували FPV-дроном автівку “Білих Янголів”, коли ті прямували на евакуацію. Безпілотник поцілив у задню частину транспорту, однак ніхто з екіпажу не постраждав. На побитій машині поліціянтів дісталися тих, хто потребував допомоги.

Зокрема, з Краматорська правоохоронці вивезли 90-річну Тамару Павлівну, яка пересувається лише з ходунками. Жінку винесли з другого поверху на руках.

Ще одна врятована — 73-річна Любов, яка виїжджала разом з собакою. Будинок, в якому розташована її квартира, як і всі сусідні — зазнали руйнувань через обстріли, а подекуди й спалені. Жителька розповідала, що має родичів у Росії, але їхати до туди не хоче:

“Мене колотить від того, що вони наробили нам. Для чого ви пішли сюди? Що ми вам зробили?”.

З Іванівки екіпаж поліції вивіз чоловіка з порушеннями зору, а з Красноторки — двох жінок, які виживали під бомбардуваннями без світла й води. За словами “Білих Янголів”, кожна зупинка — це ризик потрапити під удар безпілотників, тому людей під час евакуації обов’язково прикривають поліціянти з рушницями.

“Війська РФ кожен день посилюють удари FPV-дронами по Краматорську та околицях. Але ми далі працюємо – треба рятувати людей”, — зазначили правоохоронці.

Зазначимо, що на кінець вересня у Краматорській громаді залишалися мешкати 30,1 тисячі людей, з яких 801 дитина.

Нагадаємо, на тлі посилення російських атак у вересні збільшилася кількість людей, які покидають Новодонецьку та Олександрівську громади. Від початку місяця звідти виїхали загалом 3,4 тисячі людей.