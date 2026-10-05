 Росіяни атакували автівку "Білих Янголів" під час евакуації, однак їм вдалося врятувати пʼятьох людей з Краматорської громади
Підтримати
RU
Крамничка Підтримати

Росіяни атакували автівку “Білих Янголів” під час евакуації, однак їм вдалося врятувати пʼятьох людей з Краматорської громади

Богдан Комаровський
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Російський FPV-дрон влучив позаду автомобіля, коли група “Білий Янгол” прямувала на евакуацію. Екіпаж не постраждав, а на побитій автівці вдалося вивезти пʼятьох людей. Серед них — незрячий чоловік та 90-річна жінка. 

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Там кажуть, що днями російські війська атакували FPV-дроном автівку “Білих Янголів”, коли ті прямували на евакуацію. Безпілотник поцілив у задню частину транспорту, однак ніхто з екіпажу не постраждав. На побитій машині поліціянтів дісталися тих, хто потребував допомоги.

Зокрема, з Краматорська правоохоронці вивезли 90-річну Тамару Павлівну, яка пересувається лише з ходунками. Жінку винесли з другого поверху на руках.

Росіяни атакували автівку "Білих Янголів" під час евакуації, однак їм вдалося врятувати пʼятьох людей з Краматорської громади
Евакуація з Краматорської громади, жовтень 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Ще одна врятована — 73-річна Любов, яка виїжджала разом з собакою. Будинок, в якому розташована її квартира, як і всі сусідні — зазнали руйнувань через обстріли, а подекуди й спалені. Жителька розповідала, що має родичів у Росії, але їхати до туди не хоче:

“Мене колотить від того, що вони наробили нам. Для чого ви пішли сюди? Що ми вам зробили?”.

Росіяни атакували автівку "Білих Янголів" під час евакуації, однак їм вдалося врятувати пʼятьох людей з Краматорської громади
Евакуація з Краматорської громади, жовтень 2026-го. Фото: поліція Донеччини

З Іванівки екіпаж поліції вивіз чоловіка з порушеннями зору, а з Красноторки — двох жінок, які виживали під бомбардуваннями без світла й води. За словами “Білих Янголів”, кожна зупинка — це ризик потрапити під удар безпілотників, тому людей під час евакуації обов’язково прикривають поліціянти з рушницями.

“Війська РФ кожен день посилюють удари FPV-дронами по Краматорську та околицях. Але ми далі працюємо – треба рятувати людей”, — зазначили правоохоронці.

Зазначимо, що на кінець вересня у Краматорській громаді залишалися мешкати 30,1 тисячі людей, з яких 801 дитина.

Нагадаємо, на тлі посилення російських атак у вересні збільшилася кількість людей, які покидають Новодонецьку та Олександрівську громади. Від початку місяця звідти виїхали загалом 3,4 тисячі людей.

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...