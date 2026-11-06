У селищах Краматорської громади припинив роботу останній інтернет-провайдер | Вільне Радіо

В поселках Краматорской громады прекратил работу последний интернет-провайдер, фото: Facebook/Nikolay Kucheruk

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Мова йде про Красноторку та Малотаранівку. Продовжувати роботу провайдер не може через відсутність електрики і постійні обстріли.

Про припинення роботи повідомив керівник компанії “Elite-Line” Микола Кучерук.

“Сьогодні ми зняли наше телекомунікаційне обладнання, яке давало зв’язок на селища Красноторка та Малотаранівка.

Це найближчі до Дружківки райони приватного сектору. Електрики там не було ще з середини літа і весь час ми забезпечували генерацію завдяки генераторам та альтернативним джерелам.

Нажаль, велика кількість руйнувань нашої мережі, постійні прильоти КАБів, РСЗВ та дронів не дозволяють безпечно відновлювати зв’язок там.

Ми останній оператор, який забезпечував зв’язок в тій локації.

Проте працювати без жодної підтримки також важко. Наш ресурс має межу”, — написав Микола Кучеренко.

Він також уточнив, що компанія забезпечує роботу 11 з 13 вузлів у Краматорську. Працюють на резервному живленні.

“На деяких з них електрики немає вже пару місяців, на деяких — декілька днів.

Але зв’язок у Краматорську є, хоч вже і не всюди. Зв’язок не завдяки розпорядженням про сталість мереж, а завдяки людям, які його забезпечують”, — зазначив Кучеренко.

Нагадаємо, у Краматорську не можуть відремонтувати пошкоджене обстрілами житло, бо держава затримує платежі на 17,2 млн грн.