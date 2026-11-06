У Краматорську затримують ремонт пошкодженого обстрілами житла через непроведені платежі на 17,2 млн грн

Краматорськ, серпень, 2026 рік. Фото: Максим Ходушко

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Станом на 30 жовтня 2026 року в Краматорській громаді не могли провести понад сотню платежів на загальну суму 17,2 мільйона гривень. Із них 8,6 мільйона призначені на ремонт будинків, пошкоджених обстрілами. Ці гроші громада чекає від держави. Через затримки не встигають міняти розбиті вікна й двері та ремонтувати дахи.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Краматорської міської військової адміністрації на інформаційний запит.

На що Краматорськ не може спрямувати 17,2 млн гривень

Загалом ідеться про 108 платіжних доручень. Із них 54 на суму 7,5 мільйона гривень громада подала до Державної казначейської служби ще до 20 жовтня.

Найбільшу частину коштів — 9 мільйонів гривень — передбачили на оплату послуг, крім комунальних. Із них 8,6 мільйона гривень мають піти на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.

Ще 7 мільйонів гривень призначені як поточні трансферти комунальним підприємствам. Також серед платежів, які не вдалося провести — 1,1 мільйона гривень на капітальні видатки та 100 тисяч гривень на пальне, талони й смарт-карти.

У пошкоджених будинках не встигають ремонтувати дахи та міняти вікна

У Краматорській міській військовій адміністрації повідомляють, що через затримки з оплатою призупинили частину робіт із відновлення пошкодженого житла.

Зокрема, у будинках не встигають замінювати розбиті вікна й двері, закривати пошкоджені отвори плитами ДВП та ремонтувати дахи.

“Зволікання з проведенням зазначених робіт, особливо напередодні опалювального сезону, може призвести до подальшого руйнування конструктивних елементів будинків, проникнення атмосферних опадів, промерзання приміщень та, як наслідок, погіршення умов проживання мешканців пошкоджених будинків”, — зазначають у відповіді.

Чому саме платежі не проходять, у громаді не знають. За інформацією міської військової адміністрації, Краматорськ не отримував від Казначейства чи Міністерства фінансів офіційного пояснення причин затримок.

Краматорськ також має 42,6 млн гривень боргів за виконані роботи

Окрім платежів, які зараз не вдається провести, у громади накопичилася заборгованість перед підприємствами та організаціями, які вже виконали роботи або надали послуги.

За даними Казначейства, станом на 1 жовтня 2026 року вона становила 42,6 мільйона гривень.

Більша частина — 35,8 мільйона гривень — припадає на загальний фонд бюджету. Зокрема, місто заборгувало:

28,1 мільйона гривень — комунальним підприємствам міської ради;

6,1 мільйона — за поточний ремонт житла;

400 тисяч — за ремонт асфальту;

1,1 мільйона — за товари, послуги та виконані роботи;

100 тисяч — за відрядження.

Ще 6,8 мільйона гривень боргів обліковуються у спеціальному фонді бюджету. Із них 4,8 мільйона громада має сплатити за будівництво протирадіаційного укриття на території освітнього закладу в місті Перечин на Закарпатті, 1,6 мільйона — за капітальний ремонт укриття медичного закладу. Ще 400 тисяч гривень припадають на інші отримані послуги та роботи.

У жовтні влада Краматорська змогла розрахуватися за частину затриманих платежів

Водночас протягом жовтня громаді вдалося провести частину платежів, які раніше затримувалися. Загалом оплатили 28,8 мільйона гривень.

Найбільше коштів — 26,5 мільйона гривень — спрямували на капітальні видатки. Ще 1,2 мільйона гривень пішли на оплату інших послуг, 800 тисяч — на пальне, талони й смарт-карти, а 300 тисяч — на оренду нерухомості.

Але ці 28,8 мільйона гривень — це вже закриті борги. Вони не стосуються суми 17,2 мільйона гривень, яка залишалася непроведеною станом на 30 жовтня — саме через неї досі не рухається ремонт пошкодженого житла.

Попри проблему з оплатами, Краматорська громада не надсилала офіційних звернень до Донецької обласної військової адміністрації, Державної казначейської служби чи Міністерства фінансів із проханням провести затримані платежі.

Водночас це питання обговорювали 6 жовтня під час онлайн-наради начальників міських військових адміністрацій.

Чому держказначейство затримує платежі в громадах по всій Україні

Проблеми з проведенням платежів виникли не лише в Краматорську. У Міністерстві фінансів пояснюють їх нестачею коштів у державному бюджеті.

За січень-вересень 2026 року загальний фонд держбюджету недоотримав майже 50 мільярдів гривень доходів. Із них 32 мільярди гривень припали лише на серпень і вересень.

Податкові та митні надходження уряд насамперед спрямовує на потреби армії. Цивільні видатки, зокрема на відновлення інфраструктури, мають фінансуватися переважно коштом міжнародної допомоги. Однак і ці гроші надходять із затримками.

Порядок проведення платежів визначає постанова Кабміну №590. Вона встановлює черговість видатків: першочергово Казначейство оплачує потреби оборони, зарплати та соціальні виплати. На капітальні ремонти й будівництво кошти спрямовують після них.

З початку жовтня платежі почали проводити вручну, через що затримки могли сягати приблизно місяця.

Через нестачу фінансування в багатьох громадах із середини вересня призупинили частину робіт із підготовки до опалювального сезону. 16 жовтня премʼєр-міністр України Сергій Корецький повідомив про часткове відновлення видатків. Однак, як свідчить відповідь Краматорської міської військової адміністрації, станом на 30 жовтня громада все ще не могла розрахуватися за частину робіт із відновлення пошкодженого житла.

Нагадаємо, 5 листопада війська країни-агресорки атакували цивільну автівку в Краматорську. Через цей удар загинула людина.