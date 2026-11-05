Росіяни атакували цивільну автівку в Краматорську 5 листопада: є загиблий

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5 листопада війська країни-агресорки атакували цивільну автівку в Краматорську. Через цей удар загинула людина.
Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва.
За її даними, об 11:45 російські війська атакували цивільну автівку в Краматорську за допомогою FPV-дрона з бойовою частиною. Через удар загинув чоловік.
Разом із тим окупанти пошкодили автомобіль та багатоповерхівку.
Оскільки жертвою обстрілу став цивільний, правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, за добу поліція зафіксувала ще 1 821 атаку з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. Влучання відбулися по лінії фронту та житлових кварталах — серед цивільних мешканців загинули четверо людей. Також у регіоні є поранені, а на фронті триває наступ.