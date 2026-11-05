 Де лінія фронту на Донеччині 5 листопада 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ
Підтримати
RU
Крамничка Підтримати

На Донеччині загинули четверо цивільних, поранені ще п’ятеро: як минуло 4 листопада в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

За добу поліція зафіксувала ще 1 821 атаку з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. Влучання відбулися по лінії фронту та житлових кварталах — серед цивільних мешканців загинули четверо людей. Також у регіоні є поранені, а на фронті триває наступ. Розповідаємо, що відомо про наслідки атак по Донеччині.

Загиблі були у Ясногірці та Сергіївці

Міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Черкаське та Ясногірка, а також села Очеретине, Сергіївка і Степанівка, — ці населені пункти були під вогнем на Донеччині 4 листопада, повідомляють у поліції.

На Ясногірку росіяни скинули дві 250-кілограмові авіабомби — загинули двоє мешканців, ще одна людина поранена. Пошкоджені шість приватних будинків.

Двоє людей загинули через обстріл Сергіївки Андріївської громади.

У Краматорську один FPV-дрон на ходу влучив у цивільне авто — поранені двоє людей, інший — в авто “швидкої”, без постраждалих. Через російські атаки в місті також пошкоджені приватний будинок та об’єкт інфраструктури.

По Слов’янську завдали чотири удари, з них три — авіабомбами. Поранена одна людина, пошкоджені 17 приватних будинків, дві будівлі лікарні та підприємство.

В Очеретиному поранена одна людина, пошкоджені сім приватних будинків.

У Черкаському пошкоджене цивільне авто, у Степанівці — монастир.

Загалом за добу на Донеччині поліція зафіксувала руйнування 41 цивільного об’єкта, серед них є 31 житловий будинок.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти регіону. З лінії фронту евакуювали 1 568 людей, зокрема 36 дітей.

Кількість жертв російських атак у Донецькій області за 4 листопада 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо
Наслідки авіаударів по Слов’янську 4 листопада — пошкоджені 17 приватних будинків та будівлі лікарні
Наслідки російських атак у Донецькій області 4 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Російський обстріл Сергіївки Андріївської громади — загибель двох цивільних мешканців
Наслідки російських атак у Донецькій області 4 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Авіаудар по Ясногірці на Донеччині 4 листопада — двоє загиблих та одна поранена людина
Наслідки російських атак у Донецькій області 4 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини 4 листопада 2026 року — пошкоджені житлові будинки
Наслідки російських атак у Донецькій області 4 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Обстріли Донецької області 4 листопада 2026 року — четверо цивільних загинули, ще п’ятеро поранені
Наслідки російських атак у Донецькій області 4 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Найбільше атак було на Покровському напрямку

  • на Лиманському напрямку, згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, відбулося п’ять боїв у районах Новосергіївки, Ставків, Лимана та Зарічного;
  • у районах Никонорівки та Миколаївки російські військові провели дві атаки на Слов’янському напрямку, обидві відбили;
  • на Костянтинівському напрямку українські підрозділи завадили просуванню російських військових у 10 випадках поблизу Костянтинівки та Дружківки;
  • 16 атак окупантів відбили на Покровському напрямку. Загарбники намагалися просунутися в районах Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Чернігівки, Добропілля, Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки.

Нагадаємо, вперше з 2023 року на території Донецької області підрозділи ЗСУ звільнили за місяць більше території, ніж російська армія захопила. За жовтень 2026 року українські захисники звільнили близько 91 км² території на Лиманському напрямку. Російські окупанти за цей час захопили понад 70 км². Журналісти Вільного Радіо проаналізували, яким був жовтень 2026 року на різних ділянках фронту Донецької області.

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...