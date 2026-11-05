Де лінія фронту на Донеччині 5 листопада 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області 4 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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За добу поліція зафіксувала ще 1 821 атаку з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. Влучання відбулися по лінії фронту та житлових кварталах — серед цивільних мешканців загинули четверо людей. Також у регіоні є поранені, а на фронті триває наступ. Розповідаємо, що відомо про наслідки атак по Донеччині.

Загиблі були у Ясногірці та Сергіївці

Міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Черкаське та Ясногірка, а також села Очеретине, Сергіївка і Степанівка, — ці населені пункти були під вогнем на Донеччині 4 листопада, повідомляють у поліції.

На Ясногірку росіяни скинули дві 250-кілограмові авіабомби — загинули двоє мешканців, ще одна людина поранена. Пошкоджені шість приватних будинків.

Двоє людей загинули через обстріл Сергіївки Андріївської громади.

У Краматорську один FPV-дрон на ходу влучив у цивільне авто — поранені двоє людей, інший — в авто “швидкої”, без постраждалих. Через російські атаки в місті також пошкоджені приватний будинок та об’єкт інфраструктури.

По Слов’янську завдали чотири удари, з них три — авіабомбами. Поранена одна людина, пошкоджені 17 приватних будинків, дві будівлі лікарні та підприємство.

В Очеретиному поранена одна людина, пошкоджені сім приватних будинків.

У Черкаському пошкоджене цивільне авто, у Степанівці — монастир.

Загалом за добу на Донеччині поліція зафіксувала руйнування 41 цивільного об’єкта, серед них є 31 житловий будинок.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти регіону. З лінії фронту евакуювали 1 568 людей, зокрема 36 дітей.

Найбільше атак було на Покровському напрямку

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, відбулося п’ять боїв у районах Новосергіївки, Ставків, Лимана та Зарічного;

у районах Никонорівки та Миколаївки російські військові провели дві атаки на Слов’янському напрямку , обидві відбили;

на Костянтинівському напрямку українські підрозділи завадили просуванню російських військових у 10 випадках поблизу Костянтинівки та Дружківки;

16 атак окупантів відбили на Покровському напрямку . Загарбники намагалися просунутися в районах Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Чернігівки, Добропілля, Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки.

Нагадаємо, вперше з 2023 року на території Донецької області підрозділи ЗСУ звільнили за місяць більше території, ніж російська армія захопила. За жовтень 2026 року українські захисники звільнили близько 91 км² території на Лиманському напрямку. Російські окупанти за цей час захопили понад 70 км². Журналісти Вільного Радіо проаналізували, яким був жовтень 2026 року на різних ділянках фронту Донецької області.