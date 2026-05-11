Трактор працює на полі. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Податкові преференції та механізм державної підтримки — те, що міг би надати уряд для підприємств, які релокувалися до більш безпечних регіонів України. З такими пропозиціями звернулися евакуйовані аграрії Донецької області, аби врегулювати свій статус. У Кабміні вже готують план, однак поки мають лише проєкт.

Про це розповів директор департаменту АПК та земельних відносин Донецької ОВА Артем Чаган в інтервʼю виданню “Укрінформ”.

За його даними, на травень 2026-го з Донецької області релокували свої виробничі потужності 217 підприємств агропромислового комплексу. З них 184 — галузі рослинництва; 16 — тваринництва; 17 — харчової та переробної промисловості. Водночас продовжують працювати — усього 52 підприємства.

Через відкрите вторгнення бізнес виїздить у більш безпечні регіони України, а разом із ними туди їде техніка та обладнання — усе це необхідно, аби продовжити працювати на новому місці. Однак підприємства залишаються без визначеного статусу. Для облаштування на новому місці, вважає посадовець, їм потрібна конкретна підтримка.

“Для облаштування переміщеного підприємства на новому місці йому, звісно, потрібна державна підтримка та певні податкові пільги. Це стимулювало б розвиток агропідприємств і не дало б їм зникнути, просто розпродавши вивезену з-під обстрілів техніку та обладнання. Уряд реалізував ряд рішень для допомоги агробізнесу, які продовжують працювати на підконтрольній території Донецької області, але і тим, хто виїхав в інші області, теж потрібно приділяти увагу”, — каже Артем Чаган.

Він зазначив, що допомогти аграріям коштом обласного бюджету не можуть, бо “вся фінансова підтримка йде на оборону”. Натомість, вважає посадовець, надати підтримку можуть з державного бюджету або ж через міжнародних донорів — запровадити спеціальні вимоги для релокованих суб’єктів щодо їхньої участі в грантах. Ще одне рішення — податкова пільга, яка звільнить аграріїв від сплати ЄСВ протягом перших років після евакуації.

“Уряд підготував проєкт розпорядження Кабміну про план допомоги релокованим підприємствам. Там мають бути враховані наші пропозиції, зокрема й необхідність змін до Податкового кодексу. Але поки що розпорядження немає, і ми його, звичайно, чекаємо”, — резюмував Чаган.

Нагадаємо, в уряді розширили державну програму компенсації розмінування агроземель на домогосподарства. Відтепер ініціативою можуть скористатися фізособи або самозайняті у сфері фермерства.