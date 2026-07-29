Комбайн збирає пшеницю поблизу Краматорська в Донецькій області, 4 серпня 2023 року. Фото: Анатолій Степанов / AFP

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Господарський суд Донецької області зобов’язав Росію виплатити агрофірмі “Агротіс” понад 1,5 млрд грн компенсації за втрачене майно та неможливість вести господарську діяльність через війну. Окремо з держави-агресорки постановили стягнути майже 932 тис. грн судового збору.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Товариство “Агрофірма «Агротіс»” зареєстроване у селищі Удачне Покровського району та займається вирощуванням зернових культур. До початку повномасштабного вторгнення підприємство працювало у Покровському, Волноваському та Маріупольському районах Донеччини. Там розташовувалися молочно-товарні ферми, виробничі потужності у селищі Микільське та інші об’єкти.

Після початку відкритої війни, як зазначила компанія у позові, вона оголосила простій для працівників, а згодом повністю зупинила роботу всіх своїх підрозділів. Через бойові дії та окупацію підприємство втратило контроль над 126 об’єктами нерухомості — будівлями, спорудами та фермами у Мар’їнці, Красногорівці, Павлівці, Богоявленці, Костянтинівці, Микільському та інших населених пунктах.

Також на окупованій території залишилися 224 одиниці транспорту й сільськогосподарської техніки, 70 одиниць обладнання, понад 900 голів великої рогатої худоби, а також запаси пального, сировини, готової продукції та незавершеного виробництва. Частину первинної документації підприємство втратило, однак змогло відновити окремі документи через контрагентів.

Щоб визначити розмір збитків, компанія залучила незалежного оцінювача. За його висновком, прямі втрати перевищили 1,2 мільярда гривень, з яких майже 871 мільйонів гривень припадає на нерухоме майно. Окремо більш як у 350 мільйонів гривень оцінили упущену вигоду через неможливість вести господарську діяльність на окупованій території. Загалом підприємство просило стягнути з Росії понад 1,5 мільярда гривень.

Господарський суд Донецької області погодився з доводами позивача та зобов’язав Російську Федерацію виплатити компанії всю заявлену суму компенсації. Також державу-агресорку зобов’язали сплатити 931 840 гривень судового збору.

Пізніше, 23 липня 2026 року, компанія домоглася ще одного рішення. Їй присудили 554 550 гривень витрат на незалежну оцінку збитків.Водночас у компенсації 745 080 гривень витрат на правничу допомогу суд відмовив, оскільки компанія не надала документів, які підтверджують обсяг наданих юридичних послуг.

Як і в інших подібних справах, фактичне стягнення коштів з Росії наразі залишається невизначеним. Водночас зафіксована судом сума збитків може бути використана у майбутньому для компенсацій, якщо запрацює міжнародний механізм відшкодування або з’являться активи РФ, на які можна буде накласти стягнення.

Нагадаємо, раніше Господарський суд Донецької області ухвалив схоже рішення у справі агрокомпанії “Бета-Агро-Інвест”. Тоді Росію зобов’язали виплатити підприємству понад 1,2 млрд грн компенсації за знищені на Донеччині склади, елеватор, техніку та інше майно.