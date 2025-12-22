Підтримайте Вільне Радіо
Всеукраїнська аграрна рада разом із міжнародною гуманітарною організацією MERCY CORPS запустила юридично-консультаційну лінію для агровиробників із постраждалих регіонів України. Підтримка доступна безкоштовно.
Про це розповіли в Донецькій обласній державній адміністрації.
Аграріям обіцяють надати роз’яснення з питань, пов’язаних із господарською діяльністю. Зокрема, можна отримати консультації щодо:
Також допомагають розібратися з типовими договорами, контрагентами та ризиками у поточній діяльності. Консультаційна лінія не передбачає підготовку індивідуальних юридичних документів або представництво в судах і держорганах. Йдеться саме про роз’яснення та поради.
Звернутися по допомогу можуть малі та середні агровиробники, господарства, які постраждали від окупації, руйнувань або мінування, а також підприємства, що мають труднощі з документами, реєстрами чи доступом до держпідтримки.
Щоб отримати консультацію, потрібно залишити запит через онлайн-форму.
Додаткову інформацію можна уточнити за телефоном юридично-консультаційної лінії: +38 (067) 522-03-43.
Скарги та пропозиції щодо роботи сервісу приймають на електронну пошту: [email protected].
Раніше ми писали, що переселенців із Дружківської громади, які живуть на Кіровоградщині, просять заповнити форму для отримання гуманітарної допомоги.