Підтримати
RU
Підтримати

Агровиробникам із постраждалих регіонів відкрили безкоштовну консультаційну лінію

Олена Русінова
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Всеукраїнська аграрна рада разом із міжнародною гуманітарною організацією MERCY CORPS запустила юридично-консультаційну лінію для агровиробників із постраждалих регіонів України. Підтримка доступна безкоштовно.

Про це розповіли в Донецькій обласній державній адміністрації.

Аграріям обіцяють надати роз’яснення з питань, пов’язаних із господарською діяльністю. Зокрема, можна отримати консультації щодо:

  • податків (ПДВ, єдиний податок, звітність); 
  • земельних питань (реєстрація ділянок, оренда, кадастр); 
  • участі у програмах державної підтримки; 
  • взаємодії з органами влади та роботи з державними реєстрами. 

Також допомагають розібратися з типовими договорами, контрагентами та ризиками у поточній діяльності. Консультаційна лінія не передбачає підготовку індивідуальних юридичних документів або представництво в судах і держорганах. Йдеться саме про роз’яснення та поради.

Звернутися по допомогу можуть малі та середні агровиробники, господарства, які постраждали від окупації, руйнувань або мінування, а також підприємства, що мають труднощі з документами, реєстрами чи доступом до держпідтримки.

Щоб отримати консультацію, потрібно залишити запит через онлайн-форму.

Додаткову інформацію можна уточнити за телефоном юридично-консультаційної лінії: +38 (067) 522-03-43.

Скарги та пропозиції щодо роботи сервісу приймають на електронну пошту: [email protected].

Раніше ми писали, що переселенців із Дружківської громади, які живуть на Кіровоградщині, просять заповнити форму для отримання гуманітарної допомоги.

Завантажити ще...