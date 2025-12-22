Консультації для аграріїв. Ілюстративне фото: Depositphotos

Всеукраїнська аграрна рада разом із міжнародною гуманітарною організацією MERCY CORPS запустила юридично-консультаційну лінію для агровиробників із постраждалих регіонів України. Підтримка доступна безкоштовно.

Про це розповіли в Донецькій обласній державній адміністрації.

Аграріям обіцяють надати роз’яснення з питань, пов’язаних із господарською діяльністю. Зокрема, можна отримати консультації щодо:

податків (ПДВ, єдиний податок, звітність);

земельних питань (реєстрація ділянок, оренда, кадастр);

участі у програмах державної підтримки;

взаємодії з органами влади та роботи з державними реєстрами.

Також допомагають розібратися з типовими договорами, контрагентами та ризиками у поточній діяльності. Консультаційна лінія не передбачає підготовку індивідуальних юридичних документів або представництво в судах і держорганах. Йдеться саме про роз’яснення та поради.

Звернутися по допомогу можуть малі та середні агровиробники, господарства, які постраждали від окупації, руйнувань або мінування, а також підприємства, що мають труднощі з документами, реєстрами чи доступом до держпідтримки.

Щоб отримати консультацію, потрібно залишити запит через онлайн-форму.

Додаткову інформацію можна уточнити за телефоном юридично-консультаційної лінії: +38 (067) 522-03-43.

Скарги та пропозиції щодо роботи сервісу приймають на електронну пошту: [email protected].

