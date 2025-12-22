Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Всесвітня Продовольча Програма ООН

Жителів Дружківської громади, які через війну виїхали до Кропивницького та інших населених пунктів Кіровоградської області, закликають заповнити онлайн-форму. Це потрібно для організації видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомили в Дружківській міській військовій адміністрації.

У МВА пояснюють: зібрані дані допоможуть уточнити кількість внутрішньо переміщених осіб із Дружківської громади, які зараз перебувають у Кіровоградській області. На основі цієї інформації формуватимуть списки отримувачів гуманітарної допомоги.

Видачу допомоги планують організувати безпосередньо в місті Кропивницький.

Для участі потрібно заповнити онлайн-форму.

Необхідно буде вказати персональні дані, вказати контакти та категорію вразливості.

