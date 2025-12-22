Підтримати
Переселенців із Дружківської громади, які живуть на Кіровоградщині, просять заповнити форму для отримання гуманітарної допомоги

Олена Русінова
Жителів Дружківської громади, які через війну виїхали до Кропивницького та інших населених пунктів Кіровоградської області, закликають заповнити онлайн-форму. Це потрібно для організації видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомили в Дружківській міській військовій адміністрації.

У МВА пояснюють: зібрані дані допоможуть уточнити кількість внутрішньо переміщених осіб із Дружківської громади, які зараз перебувають у Кіровоградській області. На основі цієї інформації формуватимуть списки отримувачів гуманітарної допомоги.

Видачу допомоги планують організувати безпосередньо в місті Кропивницький.

Для участі потрібно заповнити онлайн-форму.

Необхідно буде вказати персональні дані, вказати контакти та категорію вразливості.

Нагадаємо, відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську визначив додаткові дні прийому громадян. Їх чекатимуть 23 та 24 грудня за звичною адресою.

