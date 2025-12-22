Підтримати
Як працюватиме ДРАЦС у Краматорську наприкінці грудня 2025-го: графік, контакти

Богдан Комаровський
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську визначив додаткові дні прийому громадян. Їх чекатимуть 23 та 24 грудня за звичною адресою.

Про це повідомили у Краматорській МВА. 

За оновленим графіком відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську прийматиме у найближчі 23 та 24 грудня. Відвідувачів просять приходити з 9:00 до 15:00. 

Адреса ДРАЦС залишається незмінною — продовжує працювати по вулиці Парковій, будинок №10 (на другому поверсі). 

Так, відділ працюватиме для надання консультацій, розв’язання питань отримання повторних документів. А ще можна отримати витяги з державного реєстру актів цивільного стану громадян тощо.

Прийматимуть громадян спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

