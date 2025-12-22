Як працюватиме ДРАЦС у Краматорську наприкінці грудня 2025-го: графік, контакти

Документи у ДРАЦС. Ілюстративне фото: "varta1"

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську визначив додаткові дні прийому громадян. Їх чекатимуть 23 та 24 грудня за звичною адресою.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За оновленим графіком відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську прийматиме у найближчі 23 та 24 грудня. Відвідувачів просять приходити з 9:00 до 15:00.

Адреса ДРАЦС залишається незмінною — продовжує працювати по вулиці Парковій, будинок №10 (на другому поверсі).

Так, відділ працюватиме для надання консультацій, розв’язання питань отримання повторних документів. А ще можна отримати витяги з державного реєстру актів цивільного стану громадян тощо.

Прийматимуть громадян спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів припинила роботу амбулаторія №7 Центру сімейної медицини №1 м. Краматорська. Амбулаторія працювала у будинку №1А на вулиці Катерини Білокур, поки її будівля не зазнала руйнувань через атаку.