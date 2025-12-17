Ілюстративне фото: Громадське радіо

Внаслідок російських обстрілів припинила роботу амбулаторія №7 Центру сімейної медицини №1 м. Краматорська. Амбулаторія працювала у будинку №1А на вулиці Катерини Білокур, поки її будівля не зазнала руйнувань через атаку.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Пацієнтам амбулаторії пообіцяли пізніше повідомити, куди їм звертатися за допомогою надалі.

Краматорська міська рада повідомляла про пошкодження закладів охорони здоров’я востаннє зранку 17 грудня. За даними місцевої влади, вночі 16 грудня по місту били дрони типу “Шахед” — руйнувань тоді зазнали 25 осель та медзаклад.

Водночас для запису до сімейного лікаря у Краматорську досі можна звернутися за номерами колцентру:

На прийом записатися й онлайн, за посиланням.

Нагадаємо, Внаслідок російських атак ввечері 15 грудня російські загарбники зруйнували систему газопостачання в одному з будинків у Краматорську. Йдеться про багатоповерхівку у старому місті, по якій влучила російська авіабомба. Там без газу залишилася частина квартир.

Раніше Вільне Радіо писало, що Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ (ОТМО) можуть перемістити до Трускавця у разі посилення обстрілів, однак наразі медзаклад продовжує роботу у Краматорську. Водночас один з державних санаторіїв у Трускавці, частину приміщень якого можуть віддати медзакладу з Донеччини в оренду на 20 років, протестує проти цього рішення.