Пошкоджена газова труба у Краматорську. Фото: Донецькоблгаз

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Внаслідок російських атак ввечері 15 грудня російські загарбники зруйнували систему газопостачання в одному з будинків у Краматорську. Йдеться про багатоповерхівку у старому місті, по якій влучила російська авіабомба. Там без газу залишилася частина квартир.

Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.

“Щойно це дозволила безпекова ситуація, на місце події прибули бригади аварійно-диспетчерської служби АТ “Донецькоблгаз”. Фахівці зафіксували пошкодження газопроводів у кількох будинках державного сектору з витоками газу з пошкоджених ділянок мережі., які були оперативно локалізовані”, — пишуть у Донецькоблгазі.

Станом на ранок 17 грудня у будинку без газу залишаються 16 квартир. Ремонтно-відновлювальні бригади обстежують та проводять роботи з відновлення газопостачання.

Втім, подальшу долю будинку ще не визначили. Експерти встановлюють, чи придатний він для подальшого проживання.

У Краматорській міській раді уточнили, що внаслідок влучання авіабомби по будинку серед цивільних ніхто не загинув і не зазнав поранень. Безпосередньо у квартирі, куди влучила бомба, нікого не було. Поверхом нижче під завалами опинилася жінка старшого віку, її деблокували рятувальники. Вона відмовилася від госпіталізації.

Нагадаємо, активісти з “Фонду розвитку громади” знайшли гроші, аби продовжити надавати послуги “інклюзивного таксі” у Краматорській громаді. Вони отримали фінансування в межах Національного форуму прав людей з інвалідністю.