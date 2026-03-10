Українські військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українські війська продовжують контрнаступ на Олександрівському напрямку, яких охоплює лінію фронту в районі між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Через цю операцію військам країни-агресорки довелося перекинути частину сил з-під Покровська, де, своєю чергою, впала кількість атак. У Генштабі ЗСУ стверджують, що “майже вся” раніше окупована частина Дніпропетровщини повернулася під український контроль.

Про це в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу, генерал-майор Олександр Комаренко.

“Робимо все, що можемо, і навіть трішки більше для того, щоб стримувати та знищувати противника. Найважчими залишаються Покровський та Олександрівський напрямки: тут — зосередження основних зусиль противника.

Але поступово обстановку вирівнюємо завдяки нашим активним діям. Зараз кількість атак противника в районах Покровська, Мирнограда дещо знизилася внаслідок перенацілювання його військ на Олександрівський напрямок”, — розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Олександр Комаренко.

Він зазначив, що на Дніпропетровщині українським силам вже вдалося звільнити “майже всі” окуповані території. До повної деокупації регіону залишилося “доопрацювати” три населені пункти, а також зачистити ще два.

Додаткові подробиці стосовно контрнаступальних дій на Олександрівському напрямку напередодні наводив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що протягом лютого українські військові змогли відновити контроль над більшою територією України, аніж за цей час захопили росіяни. Це сталося вперше з 2024 року, коли почалася операція на Курщині.

“Продовжуємо контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 кв. км. Загалом з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території”, — заявив Олександр Сирський.

Нагадаємо, на березень 2026-го Гришине — ключове місце тиску російських військ на Покровському напрямку. Окупанти намагаються прорватися до центральної частини селища. З одного боку там окупанти, а з іншого — цивільні люди поміж вщент зруйнованих будинків.