Який вигляд має Гришине у березні 2026 року: фото

Гришине поблизу Покровська у березні 2026 року. Фото: 7 корпус ДШВ

На березень 2026-го Гришине — ключове місце тиску російських військ на Покровському напрямку. Окупанти намагаються прорватися до центральної частини селища. З одного боку там окупанти, а з іншого — цивільні люди поміж вщент зруйнованих будинків.

Кадрами із прифронтового Гришиного поділилися у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ.

За словами оборонців, нині селище — за майже девʼять кілометрів на північний захід від Покровська — ключовий відтинок тиску загарбників на цьому напрямку. Росіяни не полишають спроб накопичитися в Гришиному малими групами та просунутися зі східної частини населеного пункту до центральної.

Водночас, попри складну безпекову ситуацію, у Гришиному досі залишаються мешканці. Скільки саме — невідомо. Українським військовим вдалося зафільмувати з дрона групу цивільних, які стоять над тілом, ймовірно, загиблої людини. Інші місцеві йдуть дорогою з пакунками в руках, а навколо них зграя собак.

Значна частина селища, кажуть оборонці, зруйнована внаслідок бойових дій. В одних районах росіяни намагаються ховатися серед руїн будівель та використовувати їх як укриття, в інших – цивільні живуть поруч із лінією бою.

Нагадаємо, через російський обстріл загинув настоятель храму Покрову Пресвятої Богородиці села Гришине Василій Кійко. Це сталося у грудні 2025 року.