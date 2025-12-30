Василій Кійко під час служби. Фото: Покровське вікаріатство УПЦ

На Донеччині через російський обстріл загинув настоятель храму Покрову Пресвятої Богородиці села Гришине Василій Кійко. Це сталося у понеділок, 29 грудня.

Про загибель священника повідомили у пресслужбі Покровського вікаріатства УПЦ.

“Отець Василій був щирим пастирем, відданим служителем Церкви Христової, людиною великого серця, доброї душі та справжнім другом для багатьох. Він самовіддано ніс священницьке служіння, підтримував людей у найважчі часи, молився за мир і ніколи не залишав свою паству”, — йдеться у повідомленні Покровського вікаріатства.

Храм Покрову Пресвятої Богородиці, яким опікувався Василій, є найстарішою церквою Покровського району Донецької області. Її звели у 1804 році.

Святиня раніше постраждала через дії російських загарбників: 27 жовтня будівля палала внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, українські військові контролюють північну частину Покровська та стримують спроби росіян просунутися в бік Гришиного і Мирнограда. Окупанти активізувалися на західних околицях міста та намагаються діяти малими групами.